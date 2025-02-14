Политик и бизнесмен. Какие активы может забрать государство у Порошенко

Совет нацбезопасности и обороны заблокировал активы экс-президента Украины Петра Порошенко. Что ему принадлежит?

О Петре Порошенко напишут в учебниках истории как о пятом президенте Украины. Впрочем, экс-глава государства большую часть жизненного пути был успешным как политиком, так и предпринимателем.

В 2021 году журнал Forbes Ukraine оценил стоимость активов Порошенко в 1,6 млрд долл. Аналогичная оценка состояния была и в 2013 году - до президентства. С началом большой войны в 2022 году имущество и компании политика подешевели вдвое - до 730 млн долл.

Самые крупные и известные активы, которые формировали основу состояния Порошенко, - кондитерская корпорация Roshen, автомобильные заводы "Богдан", аграрная компания "Укрпроминвест-Агро", телеканалы "Пятый" и "Прямой", завод "Кузня на Рыбальском", "Международный инвестиционный банк", фитнес-клуб "5 элемент".

Бизнес-империя пятого президента существенно поредела в последние годы. Все началось в 2014 году с передачи части активов в "слепой траст", а продолжилось в 2019 году переоформлением большого количества компаний на сына Алексея.

ЭП выносит за скобки вопрос политической составляющей введения персональных санкций против Порошенко и исследует, какие его активы может заблокировать или даже национализировать государство.

Какие санкции наложил СНБО

12 февраля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) заблокировал активы народного депутата Петра Порошенко, говорится в приложении к решению, опубликованном на сайте президента. 13 февраля решение утвердил Владимир Зеленский.

Кроме запрета на распоряжение и пользование имуществом, Порошенко не сможет проводить торговые операции, выводить средства за границу, выполнять финансовые обязательства, увеличивать уставный капитал предприятий.

Пока неизвестно, будет ли конфисковано имущество экс-президента, и передадут ли его в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Но известен другой факт - блокировка не имеет срока завершения, то есть носит нигде не прописанный статус "навсегда".

Одной из причин введения санкций против Петра Порошенко стала его работа в правительстве Януковича. Других приближенных к четвертому президенту лиц СНБО не замечает. radiosvoboda

Источники "Украинской правды" в силовых структурах рассказали, что санкции против 5-го президента ввели по представлению Кабинета министров по трем причинам:

разрешение государственной энергетической компании "Центрэнерго" покупать уголь с оккупированных территорий Донбасса во время пребывания на посту президента;

работа в правительстве Януковича министром иностранных дел;

работающие активы в России и в Крыму - фабрика "Рошен" в Липецке и "Севастопольский морской завод".

По словам собеседников ЭП, санкционное представление на Порошенко правительство рассматривало 12 февраля в 18:00 на внеочередном закрытом заседании, которое "переносили много раз".

Рошен

Кондитерская корпорация Roshen - крупнейший производитель сладостей в Украине. Кондитерский бизнес занимал 69% в структуре состояния Порошенко в 2021 году, посчитал Forbes Ukraine.

Roshen занимает 24 место в мировом отраслевом рейтинге кондитерских компаний Candy industry. В 2023 году суммарная выручка всех юридических лиц в структуре Roshen составила 31,9 млрд грн, в 2024 году она увеличилась на 15% - ориентировочно до 36,7 млрд грн. Прибыль корпорации составила 5,6 млрд грн в 2023 году.

В 2019 году, после поражения на президентских выборах, Порошенко начал переписывать юридические лица корпорации на старшего сына Алексея. Алексей Петрович сейчас является конечным бенефициарным владельцем как фабрик, так и концерна в целом.

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Адвокаты Порошенко-старшего сообщали, что в 2019 году Алексей Порошенко заключил контракт с международной компанией и уехал работать за границу. По информации источников УП в партии "Европейская солидарность", сейчас он находится за границей.

Фабрику "Рошен" в Липецке Россия национализировала в 2024 году. Завод в столице Венгрии Будапеште Roshen решила закрыть из-за нерентабельности. За рубежом у корпорации остается только одна фабрика - Клайпедская (Литва).

Финансы

Порошенко имеет немало наличности и средств на банковских счетах. Это второй по объему актив народного депутата.

Согласно декларации, Порошенко хранит наличными 60,1 млн долл, 329 млн грн, 236 тыс евро и 138 тыс фунтов стерлингов. Отметим, что 60 млн долл наличными весят около 600 кг и занимают объем 0,7 кубического метра. Сбережения в гривне Порошенко весят около 380 кг.

На банковских счетах в Украине и за рубежом Порошенко хранит 14,3 млн долл, 24,2 млн грн, 5,4 млн евро. Кроме того, нардеп активно инвестирует в украинские и зарубежные ценные бумаги и облигации.

Наибольший доход в 2023 году он получил от Rothschild Trust, которому передавал в управление Roshen во время своего президентства - 329,1 млн грн. Кроме того, Порошенко вернулись средства, инвестированные в американские государственные облигации - 411,8 млн грн.

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Порошенко продолжает владеть 65% акций "Международного инвестиционного банка", еще 10% - у его сына.

В декларации политика за 2023 год указано, что он является конечным бенефициарным владельцем закрытого недиверсифицированного корпоративного инвестиционного фонда (ЗНКИФ) "Прайм Эссетс Кэпитал".

Такие инвестфонды используются для структуризации бизнеса, конфиденциальности операций, защиты активов от рейдерских захватов, привлечения инвестиций. Но главное преимущество ЗНКИФ - оптимизация налогообложения. Институты совместного инвестирования по сути являются аналогом налога на выведенный капитал: освобождены от налога на прибыль, если средства реинвестируются.

Список ограничений, которые наложены на Петра Порошенко санкциями СНБО достаточно объемный Getty Images

"Прайм Эссетс Кэпитал" является ключевой структурой в бизнесе Порошенко. На фонд записаны доли в девяти компаниях, принадлежащих экс-президенту или членам его семьи, свидетельствуют данные системы Youcontrol. Порошенко регулярно декларирует доход, полученный от фонда (в 2023 году - 8,3 млн грн).

Активы фонда на сентябрь 2024 года составляли 8,2 млрд грн. По информации ЭП, около 78% активов фонда составляла дебиторская задолженность Ewins Limited, которая возникла в 2018 году, когда Порошенко продал завод "Кузница на Рыбальском" Сергею Тигипко.

Кузница на Рыбальском

Ewins Limited - компания Тигипко, которая приобрела "Кузню" у Порошенко и его бизнес-партнера Игоря Кононенко в 2018 году за 300 млн долл. В 2022 году Тигипко решил избавиться от актива и перепродал завод инвестиционному банкиру Игорю Мазепе.

Тигипко и Мазепа не стали разглашать сумму сделки, ссылаясь на конфиденциальность коммерческой составляющей сделки. "Могу только заметить, что активы, которые вошли в периметр сделки, были существенно обременены долгами Ewins и принадлежащих ей компаний", - сказал инвестбанкир.

Согласно материалам из судебного реестра, Тигипко уплатил фондам Порошенко и Кононенко авансовые платежи в размере 7,9 млн долл. и 2,1 млн долл. соответственно. Документы, которые есть в распоряжении ЭП, подтверждают, что начиная с 2018 года Ewins Limited выплатила инвестфонду Порошенко только 218,3 млн грн (около 7,9 млн долл. по курсу 27,6 грн за долл.), что составляет 3% задолженности.

Скорее всего, Мазепа не рассчитывался с Тигипко за "Кузню" или уплатил небольшую сумму и просто взял на себя обязательства перед Порошенко и Кононенко.

Существует и другая гипотеза: на самом деле, в 2022 году Мазепа выступил номинальным покупателем "Кузни" в интересах Порошенко и Кононенко, и не собирался ни выплачивать оставшуюся часть стоимости завода, ни инвестировать в завод.

В пользу этой версии говорит следующий факт: плановая дата погашения дебиторской задолженности Ewins Limited перед "Прайм Эссетс Кэпитал" - ноябрь 2025 года. Вряд ли Мазепа найдет 290 млн долларов за 8 месяцев, чтобы выплатить их Порошенко и Кононенко.

Вероятно, что после даты погашения фонды экс-президента и его соратника смогут взыскать имущество обратно в свою собственность через формальный иск в суд и снова стать владельцами "Кузни на Рыбальском".