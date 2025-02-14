Минобороны уволило Утюшева, который занимался главным цифровым оружием

Министерство обороны Украины 12 февраля издало приказ об увольнении Марата Утюшева с должности начальника Центра инноваций и развития оборонных технологий.

Об этом он сообщил в Facebook 13 февраля.

Считается, что главная разработка Утюшева и Центра - система DELTA, где военные в режиме реального времени видят поле боя и планируют военные операции.

По словам Утюшева, в последние годы DELTA стремительно развивалась, имплементируя стандарты НАТО. Система неоднократно получала первые места на различных учениях и конференциях Альянса.

"Система DELTA стала главным цифровым оружием в первые месяцы большой войны, которую принесли нам россияне. Ее использовали при отражении Киевщины, Харьковщины, Херсонщины, острова Змеиного, во время потопления крейсера "Москва" и уничтожения российских корыт в Черном море. Только за 2024 год количество пользователей выросло в 4 раза, и DELTA стала как Excel - ее знают все, и многие используют", - написал Утюшев.

Он также сообщил, что с 2022 года Центр инноваций работает над многими успешными проектами, в частности над платформой искусственного интеллекта Avengers для обнаружения военной техники и протоколом UA DRONE ID для интеграции дронов в боевые системы.

По данным собеседников Forbes Ukraine, решение министра обороны Умерова может быть связано с назначением 7 февраля Валерия Чуркина его заместителем. Чуркин на новой должности он должен заниматься развитием оборонных инноваций.

"Возможно, у них не совпадает видение развития Delta", - говорит один из собеседников. В то же время, явного недовольства Утюшевым Чуркин не высказывал.

Напомним:

В Украине Силы обороны еженедельно автоматически обнаруживают 12 тысяч единиц вражеской техники благодаря платформе искусственного интеллекта Avengers, которую разработал Центр инноваций Министерства обороны Украины.

Благодаря ИИ-платформе операторы могут принимать решения быстрее и эффективнее, а риск ошибок из-за усталости уменьшается. Такая интеграция уже успешно работает в стриминговом модуле VEZHA боевой системы DELTA.