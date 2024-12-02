Забудьте слово "гуглить". Как США борются с монополией Google

Судебная система Соединенных Штатов может разделить одну из наиболее технологичных компаний мира, монополизировавшую рынок "поисковиков". Помешать этому может только политика.

В конце 19 века Джон Дэвисон Рокфеллер управлял самым большим трастом в США Standard Oil. Его компания в 1879 году контролировала 90% американской переработки нефти. Фирма стала символом жесткого капитализма, используя демпинг, шантаж, шпионаж, подкуп чиновников и взятки железнодорожным компаниям.

В то время набирало обороты движение прогрессистов, выступавших за регулирование бизнеса, ограничение монополий, защиту прав потребителей и работников. Эти идеи поддерживали и политики. Однако попытки Конгресса ограничивать монополии Рокфеллер, контролировавший нефтяной рынок США, игнорировал.

В 1909 году Верховный суд признал, что компания нарушила антимонопольный закон Шермана. Через два года ее разделили на 34 малых предприятия. Спустя более столетия судебная система страны сталкивается с подобным делом.

Суд признал, что Google, обрабатывающая 90% поисковых запросов в США, нарушила антимонопольное законодательство. По мнению судей, Google потратила миллиарды на создание монополии, став поисковой системой по умолчанию.

Последние месяцы оказались испытанием для Alphabet, материнской компании Google. Перспектива повторить судьбу Standard Oil стала слишком близкой. Минюст хочет заставить ее продать браузер Chrome, запретить эксклюзивные лицензионные соглашения для поисковиков и ограничить контроль Alphabet над отраслью ИИ.

Похоже, Минюст нашел в Google "ящик Дэви Джонса", ее самый ценный актив – браузер Chrome. Для Alphabet эти меры могут оказаться серьезным ударом. Основная часть дохода компании поступает от рекламы, а без Chrome рекламная эффективность Google может существенно снизиться.

Судебное дело было возбуждено во время первого президентского срока Дональда Трампа, а завершить могут во время его второго срока Финал этой истории зависит от того, разрушит Трамп монополию Google или станет ее спасителем.

Почему Chrome важен для Google

Слухи о создании браузера Google распространились еще в 2004 году, когда компания привлекла к работе бывших разработчиков Microsoft. Это событие совпало со стремительным ростом популярности Mozilla Firefox, который стал главным конкурентом Internet Explorer – браузера, имевшего проблемы с безопасностью.

Исполнительный директор Google Эрик Шмидт в течение шести лет не хотел создавать браузер, считая, что компания слишком уж мала для "браузерных войн". Все изменилось, когда соучредители Google Сергей Брин и Ларри Пейдж представили демонстрацию Шмидту Chrome. "Это было так хорошо, что заставило меня изменить свое мнение", - вспоминает бывший CEO Google.

Разработка Chrome началась в 2006 году под руководством Сундара Пичаи. В 2008 году браузер был презентован публично. Его запустили в разгар "второй браузерной войны", которая шла между Internet Explorer, Firefox, Safari и Opera. Благодаря быстроте и минималистичном дизайне Chrome быстро завоевал рынок.

"Вторая браузерная война" стимулировала развитие технологий, способствуя созданию более быстрых, более безопасных и функциональных браузеров. В результате Chrome стал лидером рынка, вытеснив Internet Explorer и Firefox.

Инфографика: Экономическая правда

Сейчас Google Chrome – самый популярный браузер в мире с аудиторией 3,5 млрд пользователей и долей 65% мирового рынка. Достичь этих результатов Google удалось благодаря значительным инвестициям в развитие браузера, постоянному совершенствованию его работы и внедрению новых функций. С 2018 года количество постоянных пользователей Chrome выросло на 44,35%.

Chrome играет ключевую роль в бизнес-модели Alphabet, принося ей значительную прибыль через несколько механизмов. Браузер является "воротами" к другим продуктам – Gmail, Google Docs и Google Apps. Их интеграция побуждает пользователей оставаться в экосистеме Google, что повышает вовлеченность и лояльность аудитории.

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Chrome также является инструментом для показа целевой рекламы благодаря широким возможностям сбора данных. В 2023 году доход Google составил 305,6 млрд долл., из которых 237,8 млрд долл – от рекламы, значительная часть которой генерируется через Chrome.

До появления Chrome Google должна была платить другим браузерам за установку поисковой системы Google по умолчанию. Собственный браузер позволил минимизировать эти расходы, поскольку Chrome содержит поисковик Google.

Chrome можно считать одним из ключевых элементов экосистемы Google, который помогает компании удерживать лидерство в сфере интернет-поиска.

Инфографика: Экономическая правда

О влиянии Google свидетельствует один факт: в 2021 году Mozilla, конкурент Google, получила 83% доходов от Google. Компания платит за то, чтобы ее поисковая система была установлена по умолчанию в браузере Firefox. Google почти 20 лет является ключевым спонсором Mozilla. За последние годы эти выплаты превышали 450 млн дол. в год даже несмотря на сокращение аудитории Firefox.

С точки зрения бизнеса такая "благотворительность" выглядит необычно, учитывая падение популярности Firefox. Тем не менее, поддержка Mozilla может быть продиктована желанием сохранить конкуренцию на рынке, создавая иллюзию отсутствия монополии Google.

Какие ограничения ждут Google

После признания Google монополистом на рынке интернет-поисковиков Минюст США предложил ряд мер, направленных на уменьшение доминирования компании. По мнению чиновников, монополия Google вредит экономическому росту.

Одним из главных предложений Минюста является требование продать браузер Chrome и не выходить на рынок браузеров с новым продуктом в течение пяти лет. Компания также может обязать предоставить конкурентам доступ к своему поисковому индексу – базе данных, которая является "сердцем" поисковой системы Google.

Поисковый индекс Google – это база данных объемом более 100 млн гигабайт, хранящая информацию о миллиардах страниц. Благодаря индексу Google может быстро выдавать релевантные результаты. Доступ к индексу будет почти бесплатным, что позволит другим компаниям создавать поисковые сервисы.

Минюст также требует запретить производителям смартфонов и программное обеспечение ставить Google поисковой системой по умолчанию.

Ранее судья Амит Мехта постановил, что 26,3 млрд долл., которые Google заплатила другим компаниям для установки своей поисковой системы по умолчанию на смартфонах и в браузерах, заблокировали возможность успеха любых конкурентов на рынке. Из этой суммы 10 млрд долл. Google платит Apple.

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Последнее предложение Минюста направлено на защиту прав авторов контента. Там считают необходимым предоставить издателям и создателям контента право блокировать использование их данных для обучения искусственному интеллекту Google.

Предложения чиновников являются частью судебного процесса вокруг Google, который продлится по меньшей мере до середины 2025 года. Google планирует оспорить решение о признании ее монополией и готовит защиту от предложений Минюста.

Возможна продажа Chrome

Спрогнозировать, каким будет решение Фемиды, сложно. Сторонники усиленного государственного регулирования технологических гигантов положительно оценивают шаги правительства.

Директор Центра журналистики и свободы Института открытых рынков Кортни Радш отмечает, что предложенные мероприятия могут оказать значительное влияние: "Эти инициативы направлены на структурные изменения, которые ликвидируют преимущества Google в продуктовых линейках и разрушат ее монопольное положение на рынке".

В Google предупреждают о негативных последствиях. Президент Google по глобальным делам и главный юридический директор Кент Уокер заявил, что такие действия могут повредить потребителям и лидерству США в мировой технологической индустрии.

Если суд вынесет решение в пользу правительства, Google заставят продать Chrome. По данным Bloomberg, стоимость браузера будет составлять не менее 15-20 млрд дол.

Впрочем, браузер вмонтирован в экосистему Google, что затрудняет его монетизацию для других компаний.

Кроме того, потенциальное соглашение может заставить Apple или Samsung создать собственные поисковики или усилить позиции Bing как альтернативы Google.

Причем здесь Трамп

После очередных выборов президента США, на которых победил Трамп, мир затаил дыхание в ожидании его инаугурации и первых действий новой администрации. Технологический мир тоже находится в состоянии неопределенности. Один из главных вопросов – будущее антимонопольного дела Минюста против Google.

Однако сравнивать Трампа 2016 с нынешним не стоит. К власти придет новое правительство, а вместе с ним изменится и курс. Непредсказуемый президент может остановить расследование, изменить его условия и разрешить процессу продолжиться.

Сам Трамп высказался против главы компании, заявив, что это "очень опасный шаг", который может усилить позиции Китая. Хотя новоизбранный вице-президент Джей Ди Вэнс поддерживает идею разделения Google.

Илон Маск присутствовал при разговоре руководителя Google с новоизбранным президентом США Getty Images

Когда гендиректор Google Сундар Пичаи позвонил по телефону Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой на выборах, к разговору присоединился Илон Маск

Судья Мехта объявил, что запланированный на апрель процесс откладывать не будут, даже если новая администрация пересмотрит подходы к делу.

Google активно готовится к следующей фазе процесса. Компания попросила своих конкурентов в сфере ИИ – OpenAI, Perplexity и Microsoft – предоставить финансовую информацию и данные о пользователях. Вероятно, Google попытается доказать, что политика поисковика не ограничивает конкуренцию и не вредит бизнесу конкурентов.

Прокуроры планируют вызвать в суд свидетелей, включая представителей OpenAI, Perplexity и Microsoft.

Этот процесс может стать поворотным моментом во содействии органов регулирования и технологических гигантов. Результаты дела окажут влияние не только на рынок США, но и на глобальную конкуренцию, задавая тон регулирования ИИ и технологий в мире.