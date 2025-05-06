"Агентство оборонных закупок" заказало два типа дронов на 186 миллионов

Государственное предприятие Министерства обороны Украины "Агентство оборонных закупок" 29 апреля заключило девять контрактов на поставку беспилотных комплексов Autel EVO Max общей стоимостью 186,46 млн грн.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой "Прозорро".

Заказали два типа дронов:

EVO Max 4N - 370 комплектов на 130,53 млн грн, цена в разных контрактах от 337 500 до 367 980 грн

EVO MAX 4T - 250 комплектов на 55,92 млн грн по одной цене 223 700 грн/компл.

Все дроны поставляются в полной комплектации. Поставщики и сроки - не известны.

По данным площадки "Hotline.ua", средние розничные цены на эти модели выше. С начала года Autel EVO Max 4N подешевел с 430 тысяч грн до 400 тысяч, то есть цены АОЗу ниже на 10-20% в зависимости от контракта.

Autel EVO Max 4T тоже демонстрирует снижение средней рыночной цены, но менее существенное - с 270 до 250 тысяч грн. И это тоже на 10% дороже закупочных цен "АОЗ".

Издание отмечает, что с начала 2025 года на "Прозорро" заключили 75 контрактов на поставку Autel EVO Max на сумму 2,23 млрд грн. В большинстве этих сделок стоимость дронов колебалась в пределах, подобных закупкам АОЗ, за редкими исключениями.

Что касается цен, то самую высокую стоимость за EVO Max 4N - 410 000 грн/шт - 20 марта заплатило коммунальное предприятие "Днепровская муниципальная энергосервисная компания".

Дешевле всего такой дрон обошелся военной части А1126 десантно-штурмовых войск - 337 000 грн/шт. Соглашения были заключены 4 и 17 апреля, а за лоты здесь соревновалось 6-11 участников.

Что касается Autel EVO MAX 4T, то рекорд дешевизны здесь принадлежит Госспецсвязи. Правда, ГСССЗИ контрактовало дроны по 212 700 - 212 899 грн/комплект в начале года.

Читайте также: Украина роботизирует войско. Как армия из 15 тысяч наземных дронов будет заменять людей на фронте

Государство выкупит все украинские FPV-дроны. Что стоит за планами произвести 4,5 млн беспилотников?