"Агенція оборонних закупівель" замовила два типи дронів на 186 мільйонів
Державне підприємство Міністерства оборони України "Агенція оборонних закупівель" 29 квітня уклало дев’ять контрактів на постачання безпілотних комплексів Autel EVO Max загальною вартістю 186,46 млн грн.
Про це пишуть "Наші гроші" з посилання "Прозорро".
Замовили два типи дронів:
- EVO Max 4N — 370 комплектів на 130,53 млн грн, ціна в різних контрактах від 337 500 до 367 980 грн
- EVO MAX 4T — 250 комплектів на 55,92 млн грн по одній ціні 223 700 грн/компл.
Усі дрони постачаються у повній комплектації. Постачальники та терміни — не відомі.
За даними майданчика "Hotline.ua", середні роздрібні ціни на ці моделі вищі. З початку року Autel EVO Max 4N подешевшав з 430 тисяч грн до 400 тисяч, тобто ціни АОЗу нижчі на 10–20% залежно від контракту.
Autel EVO Max 4T теж демонструє зниження середньої ринкової ціни, але менш суттєве — з 270 до 250 тисяч грн. І це теж на 10% дорожче від закупівельних цін "АОЗ".
Видання зазначає, що з початку 2025 року на "Прозорро" уклали 75 контрактів на постачання Autel EVO Max на суму 2,23 млрд грн. У більшості цих угод вартість дронів коливалась у межах, подібних до закупівель АОЗу, за рідкими винятками.
Щодо цін, то найвищу вартість за EVO Max 4N — 410 000 грн/шт — 20 березня заплатило комунальне підприємство "Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія.
Найдешевше такий дрон обійшовся військовій частині А1126 десантно-штурмових військ — 337 000 грн/шт. Угоди були укладені 4 та 17 квітня, а за лоти тут змагалось 6-11 учасників.
Щодо Autel EVO MAX 4T, то рекорд дешевизни тут належить Держспецзв'язку. Щоправда, ДССЗЗІ контрактувало дрони по 212 700 — 212 899 грн/комплект на початку року.
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