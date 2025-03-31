Украина роботизирует войско. Как армия из 15 тысяч наземных дронов заменит людей на передовой

Войско получит 15 тысяч роботов на фронте уже в этом году. Какие задачи будут выполнять наземные дроны?

В декабре 2024 года 13-я бригада Национальной гвардии "Хартия" задействовала против россиян десятки дронов и боевых роботов одновременно. Когда-то это событие войдет в историю как одна из первых полностью роботизированных операций.

Сейчас такие события скорее исключение из правил. "Наш робот застрял в грязи во время выполнения задания и мы отправили на его спасение другого робота с лебедкой. В итоге россияне уничтожили робота с лебедкой, а тот, что застрял, выехал из зоны поражения", - описал ЭП ситуацию руководитель направления наземных роботизированных комплексов (НРК) одной из бригад.

Другой военный рассказал о таком случае: "Отправили робота-камикадзе во вражеский блиндаж, но он прямо на входе отказался детонировать. Поэтому пришлось отправить еще несколько FPV-дронов, чтобы его взорвать".

Примерно так выглядит процесс освоения новой технологии в боевых условиях. Пока ни производители, ни военные до конца не понимают, какими должны быть НРК и с какой стороны они раскроются наиболее эффективно.

Даже при всех трудностях опрошенные ЭП командиры рассказывают, как благодаря роботам удается эвакуировать десятки раненых, перевозить тонны грузов, взрывать российские позиции, а также выполнять некоторые специфические задачи, не рискуя жизнями военнослужащих.

Освоение нового вида оружия происходит на всех уровнях: в бою, фронтовых мастерских, цехах оборонных компаний, волонтерских штабах и властных кабинетах. Главная цель - заменить людей роботами на наиболее опасных участках фронта.

Потенциал использования роботов в бою ограничивается лишь фантазией инженеров. Военные ставят на них турели, используют как камикадзе, перевозят грузы, РЭБы, эвакуируют раненых. Роботы минируют, разминируют, растягивают колючую проволоку, поджигают вражеские позиции и даже могут быть оборудованы средствами ПВО.

По словам директора департамента закупок Минобороны Глеба Каневского, в 2025 году государство планирует поставить на фронт 15 тыс. роботов, что будет означать кратный рост их производства по сравнению с 2024 годом.

Перспективные, но сырые

Ключевое отличие наземных дронов от воздушных - они переносят значительно больше полезной нагрузки. Если самые большие коптеры могут брать на борт несколько десятков килограммов, то НРК - сотни. Ниша наземных роботов - это перевозка оборудования, припасов, раненых и вооружения.

Почему Украина уже сейчас массово не применяет робоплатформы против россиян?

Первая причина - большинство роботов еще технологически сырые. Платформа должна иметь надежную связь, ведь ее очень легко потерять из-за искривления рельефа или других препятствий. Робот должен иметь проходимость, то есть не застревать в траве, снегу, песке и грязи. При этом быть относительно дешевым, ведь это расходный материал.

Вторая причина - армия еще не научилась ими эффективно пользоваться. Военные должны понимать возможности роботов и грамотно прокладывать маршруты. Пока же большинство подразделений еще не имели достаточно времени, чтобы разработать тактику и определиться, какие именно характеристики должны иметь наземные роботы.

Бойцы "Хартии" с НРК 13-я бригада НГУ

Ситуация с освоением технологии неоднородна: в отдельных сегментах военные делают первые успехи, а некоторые направления остаются довольно слабыми.

ЭП опросила трех командиров подразделений НРК: из 13-й бригады НГУ "Хартия", 108-го отдельного механизированного батальона "Волки да Винчи" и 3-й штурмовой бригады, а также эксперта из кластера Brave1. ЭП попросила оценить, насколько освоен каждый сегмент применения НРК: логистика, поражение из стрелкового оружия, камикадзе, разминирование, эвакуация и перевозка специального оборудования.

Логистика - 5,5/10. Перевозка грузов - это одно из наиболее популярных направлений применения наземных роботов.

"Одно из подразделений возит припасы тоннами в месяц на расстояние до 10 километров. Если бы у них не было роботов - ребята ехали бы на пикапах или бронетехнике. Каждая такая поездка на машине может завершиться смертью, ведь фронт насыщен вражескими FPV-дронами", - сказал ЭП консультант фонда "Вернись живым" Николай Сметанюк.

"Логистическиемодели среди всех роботов сейчас нами исследованы лучше всего, но им до сих пор не хватает надежности и проходимости на поле боя. Также остается открытым вопрос баланса цена/качество.Важно, чтобы на таких дронах была система сброса груза, потому что в противном случае люди будут сильно рисковать, пытаясь забрать припасы вручную", - отметил руководитель направления НРК в "Хартии" Андрей под псевдонимом "Математик".

Роботы с турелями - 3/10. Хотя наземные платформы с установленными турелями выглядят эффектнее всех, успехи в их применении пока ограничены. По словам Андрея "Математика", проблемные связь и проходимость пока не позволяют наземным роботам эффективно использовать стрелковое оружие.

"Роботы станут хорошим средством для подавления или прикрытия пехотинцев, когда будет больше кейсов применений. Только получив больше статистики и фидбека, производитель сможет сделать соответствующие улучшения", - отметил он.

Роботысо стрелковым оружием применили во время робооперации "Хартии" на Харьковщине. Одной из ее целей была разведка боем, в результате которой враг разоблачил свои позиции и огневые точки. Традиционно в армиях для таких миссий используют пехотинцев, но в тот день на поле боя людей заменили роботами.

Боевой робот "Ярость" DONS

"В моем понимании идеал - это когда все рисковые операции делает робот, а человек сидит в укрытии. Если ставить перед собой такую цель, то наши боевые наземные платформы только в начале пути.

У нас есть эпизоды успешного использования и поражения врага, но проблем до сих пор много. В первую очередь - количество задействованных людей. Ударный НРК состоит из платформы, турели и экипажа БПЛА для ретрансляции сигнала и наблюдения. Следовательно, для управления одним боевым роботом нужно как минимум четыре человека.

Есть проблемы с точностью турелей. Если ставим задачу уничтожить врага, то сейчас это сделать будет сложно. Но если задача - напугать противника пулеметным огнем, заставив лежать на месте, а потом добить его FPV-дроном, то наши автоматические турели уже с этим справляются", - сказал ЭП руководитель службы роботизированных систем батальона "Волки Да Винчи" Александр Ябчанка.

Роботы-камикадзе - 5,5/10. Появление беспилотных роботов открывает военным возможность загрузить несколько десятков килограммов взрывчатки на платформу и направить ее на врага.

"Российский блиндаж разлетелся вдребезги. Мы заехали туда с 25 килограммами взрывчатки. Это - идеальный заряд, который едет на любое расстояние с большим весом, хоть с авиабомбой. Его очень сложно уничтожить", - рассказывает Ябчанка.

Впрочем, из-за проблем со связью, проходимостью и неотточенной тактикой пока использование таких роботов далеко от идеала.

Часто роботы-камикадзе и логистические модели используются как "минеры", сбрасывая на землю противотанковые мины и возвращаясь на базу. Некоторые роботы способны перевозить до 20 штук за один выезд.

Робот для минирования или разведки Ratel S

Разминирование 4,5/10. Для расчистки дорог военным нужно иметь оборудование для разминирования. Оно должно быть точным и не допускать ошибок.

"В разминировании не подходит "немножко хорошее" средство. После расчистки пути по нему пойдут люди. Если кто-то подорвется, то в таком разминировании нет смысла. Мы испытали один украинский наземный дрон с минным тралом. Из 15-ти противопехотных мин подорвались только две. Остальные или разбрасывались, или оказывались на дроне", - сказал "Математик".

Разминировщики существуют и в других вариациях. Например, инженеры 3-й штурмовой бригады разработали собственную модель для уничтожения легких противопехотных мин, которая идет впереди военных. Она состоит из трех тяжелых катков, которые одновременно являются колесами.

"Моисей" на выставке Brave1 Богдан Мирошниченко

Эвакуация - 3/10. На роботов-эвакуаторов возлагают едва ли не больше всего надежд. В перспективе они могут полностью или частично заменить людей из эвакуационных групп. Это важно, ведь во время спасения жизни военные часто сами получают ранения или погибают. Сейчас решения для эвакуации довольно сырые - технологии не хватает надежности.

"Мы используем роботов-эвакуаторов только в крайнем случае, когда нет других вариантов. Пока у нас было совсем мало выездов, но во всех этих случаях удалось спасти жизнь. Правда, в одном из них робот начал буксовать, поэтому мы все очень напряглись, а особенно - наш раненый с ногой.

Эвакуационные дроны должны быть дорогими, с хорошей подвеской и надежной связью, чтобы человека не трясло, он не выпадал и раненый не погиб. Некоторые производители думают, что раненого можно забрать на связи от FPV-дрона, но на самом деле такую примитивную связь очень легко потерять.

Производители часто делают дрона логиста плюс эвакуатора. По моему мнению, лучше разработать отдельно эвакуатора. Пусть он будет сложным, дорогим, с супер-подвеской, стабильным, удобным и с качественной связью", - считает "Математик".

Робот-эвакуатор Сухопутные войска

"Робот-эвакуатор сейчас - это фол последней надежды, когда эвакуационная группа гарантированно бы погибла во время выполнения задания. За все время нам удалось спасти на НРК несколько десятков человек. Надежный робот-эвакуатор должен иметь несколько альтернативных вариантов связи, быть закрытым, выдерживать сбросы, а в идеале - попадание рядом с FPV-дроном", - говорит Ябчанка.

В будущем роботы-эвакуаторы могут быть оснащены специальным медицинским оборудованием или по крайней мере согревать раненого до приезда в госпиталь, чтобы увеличить его шансы на выживание.

Перенос специального оборудования - 3,5/10. На НРК часто ставят военное оборудование, которое люди обычно переносят самостоятельно или перевозят на пикапах. Это могут быть системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), радиоэлектронной разведки (РЭР), оптической разведки, оборудование для БПЛА.

"Благодаря НРК у нас появились мобильные станции РЭБ. Их можно дистанционно включать и выбирать любую точку для работы в зависимости от необходимости прикрытия или активности вражеских беспилотников. Соответственно, людям с РЭБами не надо бегать и рисковать жизнью - часть работы могут выполнять наземные платформы", - рассказал "Математик".

Бойцы нескольких подразделений также устанавливают на свои дроны оборудование для растяжения колючей проволоки. Обычно такие инженерные работы требуют много времени и сил, поэтому военные во время каждого такого выхода подвергают себя опасности. Наземные дроны позволяют автоматизировать этот процесс.

Спіральні інженерні загородження типу «єгоза» на Донеччині бійці 93-ї бригади Холодний Яр тягнуть за допомогою наземних дронів.

Вона потрібна для стримування техніки, стримування піхоти.

Військові переконані, що майбутнє війни – за наземними системами. pic.twitter.com/BzZnQhcHzv — 93-тя бригада Холодний Яр (@93OMBr1) March 13, 2025

R&D в десятках цехов

Как рассказали ЭП в технологическом кластере Brave1, допуск к эксплуатации в армии получили 50 наземных роботов. В то же время на фронте стабильно используются только 20-30% из них, поскольку большинство технически не готовы к реальным боевым условиям или имеют узкую специализацию.

Всего на платформе Brave1 зарегистрированы 250 моделей НРК, поэтому на фронт попадают много прототипов. "60% из того, что есть на рынке, - это сырой продукт. Производители часто не понимают, какие характеристики должны иметь роботы на фронте", - сказал ЭП командир взвода НРК в "Хартии" под псевдонимом "Хэппи".

Проблему "сырых" наземных роботов военные решают собственноручно благодаря фронтовым мастерским - большой децентрализованной сети цехов, где механики, инженеры и операторы доводят роботов до боевой готовности, экспериментируют с их конструкцией и генерируют идеи для производителей.

Небольшая мастерская 13-й бригады НГУ "Хартия" существует около девяти месяцев. "Мы получаем наземную платформу от производителя и везем на тестирование в поля. Там выявляем недостатки, а потом начинаем с ней работать. Часто меняем связь, механику, колеса, контроллеры, двигатели", - сказал "Хэппи".

В этой же мастерской рождаются новые модификации роботов, а всеми наработками военные обмениваются с коллегами из других подразделений, которые работают в таких же мастерских.

Мастерская НРК Богдан Мирошниченко

Фактически R&D (исследования и развитие) украинских наземных роботов находится в десятках разных мест одновременно. Именно от экспериментов во фронтовых "лабораториях" во многом будет зависеть дальнейшее направление развития технологии НРК.

Множество бригад расширяют штат операторов НРК и "технарей", которые будут заниматься их развитием. Мастерская наземных роботов "Хартии" ищет связистов, электронщиков и программистов, которые хотят стать одними из первопроходцев в освоении технологии наземных роботов.

Учитывая важность явления фронтовых мастерских в процессе разработки, конкурентное преимущество на рынке получают компании, которые находятся на связи с военными, прислушиваются к запросу командиров, быстро вносят изменения в конструкции и бесплатно отдают свои продукты на боевые испытания.

Одним из самых популярных НРК в украинской армии является модель "Термит" компании Tencore. Его для военных выбирает и фонд "Вернись живым". Как рассказал ЭП директор Tencore Максим Васильченко, с момента создания их робот претерпел сотни изменений, большинство из которых родились в коммуникации с военными.

"Агрегаты, материалы, размеры, крепления, ходовая, амортизация, гусеницы, электроника, связь, аккумуляторы, сопутствующее оборудование, программное обеспечение. После трехсотой смены мы перестали считать", - рассказывает он об эволюции "Термита" за последний год.

"Термит" раньше/сейчас

Перед производителями стоят две ключевые задачи: улучшить проходимость и связь. Последнюю называют самой большой проблемой.

На выставке Defense Tech Innovations Forum 2025 ряд компаний продемонстрировали варианты с цифровой связью, Starlink и оптоволокном. Производитель "Термита" сделал ставку на модульность: конструкция робота позволяет использовать любую связь или одновременно их сочетать.

На украинском рынке существуют зрелые модели роботов и компании, которые хорошо себя зарекомендовали среди военных. Любимцами "Хартии" и "Волков Да Винчи" являются "Таракан", "Термит", "Гимли", "Тесля", "Рысь PRO".

На рынке существуют экспериментальные образцы, которые отличаются от других, но тоже могут занять свою нишу на фронте. Например, "Украинская бронетехника" представила наземный беспилотный комплекс Protector, который значительно больше среднего робота, но способен перевозить тонну полезной нагрузки на скорости до 60 км/ч, заменяя пикап.

Одно из ключевых направлений использования этого робота - перевозка боекомплекта для минометов и артиллерии. Пока что изделие проходит процедуру кодификации.

Protector

Технологическое пространство для развития НРК - безграничное. В Brave1 говорят, что в дальнейшем технология будет двигаться в сторону большей автономности, то есть независимости от прямого управления оператора. Разработчики будут улучшать навигацию, использовать искусственный интеллект и системы управления боем, чтобы один человек мог управлять несколькими роботами одновременно.

Отдельный вектор развития - автоматизированные турели, которыми управляет военный из укрытия. Здесь самые большие вызовы в том, чтобы сделать систему стабилизации для работы на наземной или морской платформах, разработать качественную систему наведения на цель и, возможно, адаптировать для использования в качестве системы ПВО малой дальности.

Роботов будет больше

В 2024 году технология НРК развивалась, как это часто бывает, на плечах волонтеров, частных инвесторов и военных. Государство почти не поставляло на фронт работы. Поэтому развитие технологий было возможно только в подразделениях, которые имели энтузиастов, ресурсы и сознательных командиров.

Как сообщал Forbes, в 2024 году государство хотело поставить на фронт 10 тыс. роботов. Однако, судя по всему, этот план не удалось реализовать. Среди возможных причин - "сырость" технологии и неготовность военных к масштабному использованию.

По словам директора департамента закупок Минобороны Каневского, в 2025 году государство взяло за цель поставить 15 тыс. роботов. В отличие от предыдущего года, контрактирование уже происходит. В Агентстве оборонных закупок ЭП сообщили, что за второе полугодие 2024 года Минобороны заключило шесть контрактов на поставку наземных роботов на 100 млн грн, а за первый квартал 2025 года - 31 контракт на 6 млрд грн.

"В 2024 году мы поставили на фронт сотни роботов. В 2025-м планируем поставить тысячи", - отметил директор Tencore.

По словам Каневского, почти все работы будут произведены в Украине, поскольку иностранные модели значительно дороже. К оборонным компаниям выдвинули требования по улучшению изделий в процессе выполнения контрактов, ведь технологии на фронте быстро меняются, а направление НРК бурно развивается.

Цех по производству наземных дронов Vepr

Как будет выглядеть массовое применение на практике? Достаточно посмотреть на опыт Третьей штурмовой:у нее есть R&D-лаборатория, модели роботов собственной разработки и вот-вот откроет учебный центр. В бригаде есть современная штатная структура, которая предусматривает проникновение этих технологий в максимальное количество процессов на фронте.

Скорость освоения технологии подразделением напрямую зависит от количества использованных роботов во время реальных задач на фронте.

"Лучшая инвестиция в развитие НРК - профинансировать закупку роботов для армии. Потому что именно военные будут исследовать каждое изделие, улучшать его и работать над ошибками. Чем больше роботов будет на фронте, тем больше рекомендаций дадут военные, а производитель станет более конкурентоспособным", - отметил Ябчанка.

Рынок наземных роботов проходит тот же путь, что когда-то FPV-дроны: от кустарных мастерских и полной импровизации в использовании до построения сообщества конструкторов, развития индустрии, разработки тактики, создания профильных подразделений и появления специализированных учебных центров.

Мастерская бригады "Хартия" 13-я бригада НГУ

Первый учебный центр по подготовке операторов НРК открылся в конце 2024 года при содействии волонтерской организации Victory Drones и благотворительного фонда Dignitas. По данным источников ЭП, в ближайшие месяцы планируется открытие нескольких других аналогичных центров.

Россияне тоже не отстают и развивают собственные разработки НРК, уделяя им внимание на высоком уровне. "Противник пока не слишком активен в применении наземных роботов, но это - лишь вопрос времени", - сказал ЭП штаб-сержант третьей категории управления беспилотных систем 3-й ОШБР Денис Данков.

Украинские военные и инженеры уже это проходили, поэтому способны превратить НРК в еще один успех оборонной промышленности и превзойти в этом россиян. Для этого нужно максимальное содействие всех соприкасающихся структур и украинских компаний.

Ускорить развитие технологий НРК может каждый украинец, ведь государство имеет ограниченный ресурс. Чем больше военные получат наземных роботов, тем быстрее они научатся ими пользоваться и предоставят фидбек производителям.

"Волки Да Винчи", Третья штурмовая, "Азов" и Первый отдельный медицинский батальон собирают средства на роботы-эвакуаторы, которые будут извлекать раненых из наиболее критических ситуаций. Помочь военным можно по ссылке.