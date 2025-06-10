В Украине посчитали "спящие" спецразрешения на добычу полезных ископаемых

Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедр) имеет достаточно информации о том, какие специальные разрешения на добычу являются так называемыми "спящими".

Так считает исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины (НАДПУ) Ксения Оринчак, которая оценивает их количество примерно в 200-300, передает "Интерфакс-Украина".

"Если говорить обо всех-всех спецразрешениях, за время с 1991 года выдано 11 тыс., где-то примерно 300-200 точно можно считать "спящими", и в основном это касается нефти и газа", - сказала она.

Глава НАДПУ напомнила, что в 2018-2019 гг. была опубликована публичная информация Госгеонедр, что 70 спецразрешений в нефтегаздобыче, особенно компании "Укргаздобыча", считаются "спящими", и с тех пор ничего с этими спецразрешениями не произошло.

Оринчак уточнила, что в законодательстве термин "спящий" спецразрешение отсутствует, но в 2022 году при участии ассоциации был принят закон №2805 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования законодательства в сфере пользования недрами".

В нем содержится норма, что специальное разрешение аннулируется и выпускается на электронный аукцион, если добыча составляет не более 1%.

"Госгеонедра, именно департамент государственного геологического контроля под руководством Вадима Гончаренко, точно знает, кто добывает, кто нет. И более того, Государственная налоговая служба Украины тоже точно знает, кто добывает, кто нет, потому что до 2023 года действовала норма: если в течение 180 дней ты не становишься на учет в налоговую, а ты уже получил спецразрешение на добычу, это означает, что ты становишься "спящим", - отметила эксперт.

По ее словам, сейчас в Госгеонедра поставили 314 спецразрешений на проверку, хотя НАДПУ и другие ассоциации призывают проверять тех, кто на самом деле не добывает, а не всех подряд, учитывая все сложности с ведением бизнеса во время войны.

"То есть 29 спецразрешений из 314 геоконтроль Госгеонедр будут 100% проверять, потому что они знают, что это точно "спящие", - добавила Оринчак.

Напомним:

Хозяйственный суд города Киева признал недействительным специальное разрешение на пользование недрами в Житомирской области, выданное ЧП "Тиогран".