Новости 8 мая: ратификация соглашения по недрам с США, нардепы вдвое увеличили совокупный доход

О чем все сегодня говорили?

О евро. Национальный банк Украины изучает возможность перейти от ориентации на доллар к привязке гривны к евро.

О Helsi. Украинский оператор электронных коммуникаций "Киевстар" объявляет о подписании соглашения об увеличении доли владения корпоративными правами компании Helsi (платформа цифровой медицины) с 69,99% до 97,99%.

О соглашении с США. Верховная Рада проголосовала за ратификацию соглашения о создании совместного инвестиционного фонда между Украиной и США.

О доходе нардепов. Совокупный доход 387 народных депутатов за 2024 год составил 7,1 млрд грн, что почти вдвое больше, чем в 2023 году, а средняя зарплата выросла на 13%.

О газе РФ. Несмотря на "замороженные" энергетические отношения Европы с РФ, представители Вашингтона и Москвы провели переговоры о возможной помощи США в восстановлении продажи российского газа на европейский рынок.

Эксклюзивы ЭП

Народные депутаты собираются ратифицировать соглашение с США об украинских недрах. Что именно оно предусматривает и несет ли какие-либо риски для государственных финансов?