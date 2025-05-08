"Киевстар" увеличил долю в Helsi: модель управления компанией сохранилась

Украинский оператор электронных коммуникаций "Киевстар" объявляет о подписании соглашения об увеличении доли владения корпоративными правами компании Helsi (платформа цифровой медицины) с 69,99% до 97,99%.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевстара".

"Инвестиция в Helsi является очередным шагом к выполнению инвестиционных обязательств VEON, материнской компании Киевстар, в размере 1 млрд долларов США в экономику Украины в течение 2023-2027 гг.", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что подписание соглашения не повлияет на операционную деятельность Helsi. Компания сохраняет действующую модель управления под руководством соучредителей Евгения Донца и Евгения Губича и в полном составе продолжит работать над развитием электронной медицины Украины. Еще один соучредитель проекта Helsi Самвел Акобян сохранит стратегическое присутствие в Наблюдательном совете.

В сообщении также говорится, что с момента первого подписания соглашения между Helsi и "Киевстар" в августе 2022 года, по состоянию на конец марта 2025 г. акционеры инвестировали в развитие компании Helsi около 240 млн грн. В 2023-2024 годах годовой доход увеличился примерно на 40% по сравнению с предыдущим годом.

По состоянию на начало 2025 года в Helsi было зарегистрировано около 29 млн пациентов. За период с декабря 2022 по декабрь 2024 гг. количество пользователей приложения выросло в 2,5 раза. В марте 2025 года ежедневно через сервис создавалось около 229 тыс. записей к врачам, а количество загрузок приложения превысило 10 млн.

В течение 2024 года с Helsi сотрудничало более 1 600 государственных и частных клиник.

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Напомним:

Helsi/Helsi.me - крупнейшая платформа цифровой медицины в Украине.