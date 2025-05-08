Новини 8 травня: ратифікація угоди щодо надр зі США, нардепи вдвічі збільшили сукупний дохід

Про що всі сьогодні говорили?

Про євро. Національний банк України вивчає можливість перейти від орієнтації на долар до прив’язки гривні до євро.

Про Helsi. Український оператор електронних комунікацій "Київстар" оголошує про підписання угоди щодо збільшення частки володіння корпоративними правами компанії Helsi (платформа цифрової медицини) з 69,99% до 97,99%.

Про угоду зі США. Верховна Рада проголосувала за ратифікацію угоди про утворення спільного інвестиційного фонду між Україною та США.

Про дохід нардепів. Сукупний дохід 387 народних депутатів за 2024 рік становив 7,1 млрд грн, що майже вдвічі більше, ніж у 2023 році, а середня зарплата зросла на 13%.

Про газ РФ. Попри "заморожені" енергетичні відносини Європи з РФ, представники Вашингтона і Москви провели переговори щодо можливої допомоги США у відновленні продажу російського газу на європейський ринок.

Ексклюзиви ЕП

Народні депутати збираються ратифікувати угоду зі США про українські надра. Що саме вона передбачає та чи несе які-небудь ризики для державних фінансів?