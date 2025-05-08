Реванш "Газпрома"? США и Кремль тайно обсуждают возвращение газа РФ в Европу

Несмотря на "замороженные" энергетические отношения Европы с РФ, представители Вашингтона и Москвы провели переговоры о возможной помощи США в возобновлении продажи российского газа на европейский рынок.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

После вторжения России в Украину в 2022 году Европа существенно сократила импорт российского газа. Из-за этого в следующем году российская компания "Газпром" понесла убытки в размере 7 миллиардов долларов.

По словам источников, близких к переговорам, восстановление роли России на европейском газовом рынке может помочь заключить мирное соглашение с президентом РФ Владимиром Путиным.

Хотя значительная часть Европы нашла альтернативных поставщиков газа, некоторые страны продолжают покупать российский газ. Представители энергетической отрасли предполагают, что после мирного соглашения количество покупателей может возрасти.

Сейчас РФ удовлетворяет лишь 19% европейского спроса на газ (ранее - 40%), преимущественно в виде сжиженного газа (LNG) и поставками через Турцию по трубопроводу "Турецкий поток".

Участие США в вопросе возобновления продажи газа может помочь России преодолеть политическое сопротивление со стороны некоторых стран Европы. Вашингтон также получит выгоду - сможет влиять на объемы поставок и будет иметь доступ к процессу, по словам двух дипломатических источников и источника в Белом доме.

Двое из восьми источников сообщили, что специальный представитель США Стив Уиткофф и представитель президента РФ по инвестициям Кирилл Дмитриев обсуждали вопрос газа в рамках мирных переговоров по Украине. Представитель Уиткоффа отказался комментировать это.

Российский фонд прямых инвестиций, который возглавляет Дмитриев, заявил Reuters: "Сейчас таких обсуждений нет".

Среди стран, которые продолжают закупать газ у РФ: Венгрия и Словакия - через "Турецкий поток", а также Бельгия, Франция, Нидерланды и Испания - в виде LNG от компании "Новатэк" по долгосрочным контрактам.

Напомним:

5 мая сообщалось, что Европейская комиссия намерена предложить меры по запрету импорта всего российского газа до конца 2027 года.

6 мая стало известно, что Европейский Союз полностью прекратит импорт российского газа до конца 2027 года, а также минимизирует импорт российской нефти.