Новости 8 августа: удар РФ по нефтебазе SOCAR, суд арестовал активы Жеваго

О чем говорили сегодня?

О SOCAR. Ночью 8 августа 2025 года Россией был осуществлен удар 5 дронов типа "Шахед" по нефтебазе азербайджанскойнефтяной компании SOCAR в Одесской области, из-за чего возник пожар, также поврежден трубопровод дизельного топлива.

О Жеваго. Высокий Суд Англии и Уэльса принял решение об аресте активов Константина Жеваго, бывшего владельца банка "Финансы и кредит", ликвидация которого началась в 2015 году.

О долге УЗ. АО "Укрзализныця" объявляет тендер на привлечение международного юридического советника для сопровождения в процессе реструктуризации внешнего долга.

О макропрогнозе Украины. Правительство утвердило основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2026-2028 годы, которые предусматривают два сценария.

О Коломойском. Арбитражный трибунал Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) окончательно прекратил производство по делу по иску компании Gilward Investments B.V., связанной с Игорем Коломойским, против Украины на сумму $700 млн из-за неуплаты арбитражного сбора.

Эксклюзивы ЭП

Социальная пекарня, где работают люди с ментальной инвалидностью, оказалась на грани выживания из-за недостатка средств. Сможет ли бизнес выжить без поддержки государства и стабильных доноров?