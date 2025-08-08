Компания Коломойского против Украины: арбитраж закрыл иск на $700 миллионов

Арбитражный трибунал Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) окончательно прекратил производство по делу по иску компании Gilward Investments B.V., связанной с Игорем Коломойским, против Украины на сумму $700 млн из-за неуплаты арбитражного сбора.

Об этом сообщило Министерство юстиции Украины.

Истец не уплатил обязательный арбитражный сбор в размере $150 000, несмотря на неоднократные предупреждения.

Отмечается, что иск был подан еще в 2015 году компанией Gilward Investments B.V., конечными бенефициарными владельцами которой являются Игорь Коломойский и Георгий Гуртовой.

"Иск базировался на утверждениях истца о якобы противоправных действиях украинских государственных органов, которые якобы привели к банкротству ЧАО "Авиакомпания Аэросвит".

Среди выдвинутых претензий - ограничение доступа к международным авиамаршрутам, предоставление конкуренту (МАУ) исключительных прав без нормативного обоснования, бездействие Фонда государственного имущества как акционера, экспроприация земельного участка в аэропорту "Борисполь", задержки с возмещением НДС и вмешательство в процедуру банкротства", - говорится в сообщении.

В апреле 2022 года производство было приостановлено в связи с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину, однако впоследствии - в мае 2023 года - его возобновили.

Минюст подал отзыв на иск, в котором доказал, что банкротство "Аэросвита" было вызвано исключительно внутренней финансовой несостоятельностью, а не вмешательством государства.

В июле 2024 года трибунал установил процедурный график процессуальных действий. Однако истец неоднократно обращался с ходатайствами об отсрочке, ссылаясь на отсутствие доступа к Коломойскому, который на тот момент находился под стражей в Украине.

Минюст предоставил трибуналу объяснение, что доступ был.

Юридическими советниками Украины в этом деле выступали международная юридическая фирма Latham & Watkins LLP и национальная юридическая фирма АО "Саенко Харенко".

Напомним:

"АэроСвит", который был крупнейшим украинским авиаперевозчиком, начал процедуру банкротства в конце декабря 2012 года.

В начале 2013 года сообщалось, что крупнейшими акционерами "АэроСвита" были Gilward Investments BV и Фонд госимущества Украины (ФГИ), владеющие соответственно около 38% и 22,4% акций авиаперевозчика. Еще трем украинским компаниям принадлежали примерно 40% акций, в частности "ГенАвиаИнвест" - 24,99%, Investment Advisors Group - 9,8% и "Бюро" - 4,8%.