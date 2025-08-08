Высокий Суд Англии арестовал активы Жеваго из-за долга перед НБУ

Высокий Суд Англии и Уэльса принял решение об аресте активов Константина Жеваго, бывшего владельца банка "Финансы и кредит", ликвидация которого началась в 2015 году.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Суд заморозил определенные активы Жеваго до решения по иску Национального банка Украины (НБУ) о признании и исполнении в Англии решения украинского суда, которое обязывает его выплатить долг НБУ.

Шевченковский районный суд Киева еще в 2019 году признал Жеваго ответственным за неуплату долга, гарантированного им лично по стабилизационным кредитам, предоставленным банку "Финансы и кредит".

Решение украинского суда обязало его уплатить более 1,5 миллиарда гривен. Однако Жеваго не выполнил это обязательство.

Напомним:

Жеваго подозревают в причастности к схеме по растрате и легализации 2,5 млрд грн банка "Финансы и Кредит".

По данным ГБР, оффшорная компания в 2007-2014 гг. открыла кредитные линии в иностранных банках, а банк "Финансы и кредит" поручился за нее перед иностранными банками залогом в более 113 млн долларов.

В 2015 году иностранные банки взыскали со счетов "Финансы и кредит" эти деньги. Залог они списали сразу после того, как банк "Финансы и кредит" объявили неплатежеспособным.

В 2019 году Национальный банк начал принудительное взыскание с экс-владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго 1,5 миллиарда гривен по решению суда.

В марте 2023 года Национальный банк получил возможность продать ПАО "Киевский судостроительно-судоремонтный завод" олигарха Константина Жеваго вне процедуры банкротства для покрытия кредита рефинансирования банка "Финансы и кредит".