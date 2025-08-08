Не хлебом единым: история социальной пекарни, которая оказалась на грани закрытия

Социальная пекарня, где работают люди с ментальной инвалидностью, оказалась на грани выживания из-за недостатка средств. Сможет ли бизнес выжить без поддержки государства и стабильных доноров?

За время большой войны в Украине стало больше людей с инвалидностью. Общество их замечает, но еще учится правильно с ними взаимодействовать. Однако люди с ментальной инвалидностью остаются без внимания не только граждан, но и государства.

Ментальная инвалидность - это инвалидность, связанная с психическими или интеллектуальными нарушениями (например, аутизм или синдром Дауна).

Для помощи таким людям восемь лет назад в Киеве открылась инклюзивная пекарня Good Bread From Good People, которая их трудоустраивает. Сейчас пекарня оказалась в сложном финансовом положении. Без должной поддержки ее "финансовая подушка" может иссякнуть за несколько месяцев.

ЭП рассказывает историю бизнеса, который дает людям с ментальной инвалидностью возможность чувствовать себя полноценными членами общества.

Больше, чем бизнес

Пекарня работает с 2017 года. Ее открыл киевлянин Владислав Малащенко, когда ему было чуть больше 20 лет. Он учился в театральном колледже, а затем начал работать в театре и параллельно - с детьми с особенностями развития.

Малащенко учился на социального терапевта и хотел основать предприятие, в котором можно трудоустроить людей с ментальной инвалидностью. Появилась идея создать пекарню, ведь работу с хлебом используют в терапевтических целях.

Владислав Малащенко в марте 2022 года

Первая пекарня была маленькая: одна печь, стол, несколько пекарей и администратор. Изготавливали кексы на заказ. Однако в 2023 году она переросла в четырехэтажный инклюзивный хаб и полноценное социальное предприятие. Правда, такого юридического статуса в Украине не существует, отмечает CEO Good Bread Наталья Шадрина, которая присоединилась к этому бизнесу пять лет назад.

В Украине работодатели могут получить компенсацию за трудоустройство людей с инвалидностью. Однако речь идет только о возмещении расходов на обустройство рабочего места (специальная мебель, пандусы, программное обеспечение). В то же время трудоустройство людей с ментальной инвалидностью требует оплаты услуг наставника и сопровождения. Покрывать их бюджетными средствами не разрешается.

Сейчас в хабе работают подопечные психоневрологического интерната. Часто это люди, которые находились в детских интернатах и впоследствии перешли в интернат для взрослых.

"Людям с ментальной инвалидностью нужна помощь. Многим на них безразлично, даже родственникам. Государство посадило их в интернаты, чтобы "они себе не навредили". Фактически же их закрыли, чтобы они никому не мешали", - говорит CEO Good Bread.

Работа в пекарне для многих из них стала единственными местом, где они могут чувствовать себя полноценными членами общества.

"На открытие нашего пространства пришел один художник с ментальной инвалидностью. Он послушал, посмотрел, как мы здесь общаемся, и сказал, что мы якобы обманываем людей. Мол, все настолько хорошо, что не может быть правдой. То есть человек не представлял, что к нему вообще может быть такое отношение", - говорит Шадрина.

Как живет пекарня во время войны

До большой войны Good Bread можно было назвать небольшой крафтовой пекарней - классическим малым бизнесом, который сам себя обеспечивал. Предприятие работало и с корпоративным сегментом - крупным бизнесом, который делал заказы в рамках своих проектов корпоративно-социальной ответственности.

Война внесла коррективы. Почти все работники разъехались в безопасные места, кто-то релоцировался вместе с психоневрологическим интернатом. Однако уже с 9 марта 2022 года Малащенко и небольшая группа волонтеров начали снова выпекать хлеб.

"Мы не верили, что может начаться большая война, но немного к ней подготовились: покупали муку, масло, ингредиенты. Когда Киев был окружен, а части Киевской и Черниговской областей были в оккупации, из тех запасов начали выпекать хлеб и передавать его людям в укрытие и Киевской ТРО", - вспоминает Шадрина.

После освобождения выпекали больше хлеба и доставлять в населенные пункты, где была разрушена инфраструктура. За время большой войны передали более миллиона хлебов. Шадрина шутит, что если бы не отчетная табличка, то сама бы не поверила в такие цифры.

С тех пор и по сей день Good Bread 80% своего хлеба отдает на благотворительность. В 2022 году одна из организаций покупала хлеб для своих ланч-боксов, но это была лишь небольшая часть продаж. На благотворительность передают белый и светлый бутербродный хлеб, который изготавливается по стандартным техническим условиям. Зато для коммерческих продаж хлеб делают по авторским рецептам.

В начале большой войны пекарня существовала благодаря собственным накоплениям. В марте 2022 года вышла статья в The New York Times, где упоминали киевскую пекарню. По словам Шадриной, хотя в тексте не было прямых ссылок, "это очень сработало": украинцы и иностранцы стали активно поддерживать бизнес донатами.

Постепенно начали возвращаться работники с ментальной инвалидностью. В феврале 2023 года возобновили продажу фирменных кексов.

Как работают люди с ментальной инвалидностью

Сейчас в инклюзивном пространстве работают 43 человека с ментальной инвалидностью. Они составляют около 80% из тех, кто задействован непосредственно на производстве, и 60% от всех работников хаба. В частности, они работают в администрации, курьерами, в логистическом подразделении, коммуницируют с клиентами.

Перед трудоустройством человек должен иметь заключение медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), в котором указано, сколько времени он может работать.

"График работы формируется в соответствии с возможностями человека, а заключение МСЭК его корректирует. Человек все равно сначала приходит на минимальную занятость, выполняет простые задачи. Каждый имеет собственную динамику развития. Кто-то сначала работает три часа в день, три дня в неделю и постепенно увеличивает это время. Кто-то может работать пять дней в неделю по пять часов", - объясняет Шадрина.

Она добавляет, что в Good Bread действуют три важных правила: ритм, правило и режим. Для людей важно иметь четко определенные рабочие дни и период.

"Каждый человек, который к нам приходит, чувствует свою потребность в этом месте. Например, что они выпекают хлеб, который нужен конкретным людям. Так они понимают, что имеют свою социальную цель", - объясняет Шадрина.

До большой войны средний возраст работников предприятия составлял 45 лет. Сейчас увеличилось количество молодежи, в частности тех, кто закончил колледж, но не может найти работу. Поэтому этот показатель снизился до 30 лет. Людей на работу находят через различные каналы, в частности социальные сети и с помощью "сарафанного радио". Часто обращаются родители, которые ищут работу для своих детей.

По словам CEO Good Bread, предприятие предлагает всем своим работникам средние рыночные зарплаты. По данным сайта по поиску работы Work.ua, средняя зарплата пекаря в Киеве составляет 27,2 тыс. грн, в Украине - 24 тыс. грн.

На предприятии работает сопроводительный персонал: те, кто находятся рядом с людьми с ментальной инвалидностью и помогают им выполнять работу. Ольга - одна из них. Девушка переехала из Часового Яра, где руководила большим спортивным комплексом, а теперь сопровождает в пекарне сразу нескольких человек.

Ольга со своей подопечной

"Когда приходит новый человек и, например, чистит свеклу от кожуры, то это происходит очень долго. Задача Оли - не торопить, а создать атмосферу, в которой человек почувствует, что ему доверяют, что у него есть время научиться", - объясняет Шадрина.

Утром и вечером в пекарне обязательно проводят встречи, во время которых планируют работу, рефлексируют и обсуждают, что хорошего произошло за день.

Какой делают хлеб

Производство имеет несколько зон. У входа - зона фасовки бесплатного хлеба. Здесь его вынимают из печей, он остывает, его фасуют в пакеты и складывают в большие коробки. За месяц пекарня выпекает 9 тыс. хлебов, которые передают волонтерам.

Волонтерский хлеб

В глубине обустроили зону коммерческого направления и кондитерский цех. Там готовят авторский хлеб: солодовый, гречневый, луковый, с изюмом.

"Для нас важна работа с ассортиментом. Мы должны находить компромиссное решение между тем, что нужно целевой аудитории, и тем, что могут сделать наши работники. Все, что не может делать человек с ментальной инвалидностью или хоть как-то приобщиться, мы не берем в ассортимент", - отмечает директор пекарни.

В ассортименте пекарни 15 видов хлеба (цена от 50 грн до 190 грн) и девять видов сладкой выпечки. Кекс, который покупают чаще всего, стоит 600 грн, большой тарт - 1 100 грн. Всего за месяц изготавливают 4,6 тыс. единиц коммерческой выпечки.

Авторский хлеб

С тестомеса тесто переносят на стол, взвешивают (для каждой буханки есть свой вес), формируют вручную буханки, укладывают в формы и ставят выпекаться. Формирование буханок вручную оставили умышленно, ведь это позволяет рабочим получать дополнительные навыки: внимательность, счет, развитие мелкой моторики.

За гранты удалось приобрести часть оборудования, которое помогает оптимизировать расходы или убрать тяжелый физический труд. Самое дорогое - это печи, холодильные и морозильные витрины. Печь может стоить 600-800 тыс. грн.

На производстве также есть кулинарная зона. С 2021 года предприятие начало делать комплексные обеды и через волонтерские организации передавать их бездомным. Запустили отдельный сбор, который люди могли поддержать донатами.

После начала большой войны это направление приостановило работу, но донаты продолжали поступать. Собрались 300 тыс. грн, поэтому приготовление обедов возобновили. За месяц повара готовят около 500 порций, которые передают нуждающимся.

Почему Good Bread оказался в затруднительном положении

15 июля на странице компании появилось сообщение о трудном финансовом положении.

"Good Bread держится на том, что удается выиграть (грант - ЭП). Но выиграть - не значит выжить. Мы каждый месяц ищем, как оплатить счета, собрать команду, испечь хлеб, выплатить стипендии. Наступил момент, когда новых решений еще нет, а ресурсов - уже нет", - говорится в заметке. По словам Малащенко, через три месяца предприятие "может остановить то, что строилось годами".

Шадрина пояснила, что доходная часть операционного бюджета состоит из нескольких источников: грантовые средства, донаты и средства с коммерческих продаж. За 2024 год гранты составляли 6-10% бюджета, донаты - 30-40%, хотя раньше достигали 50%. Они уменьшались постепенно, ведь росли доходы от коммерческого направления.

"Гранты - непредсказуемая история. Мы ожидаем согласования нескольких, в некоторых нам отказали. Это проблема не только наша, а многих людей и организаций. Закрытие USAID увеличило конкуренцию на этом рынке", - отметила СЕО Good Bread.

Она пояснила, что полгода команда наращивала доходы от продажи хлеба, однако за это время объемы полученных командой донатов сократились, а новых грантов пекарня не получала. "До сих пор кассовый разрыв удавалось покрывать доходами прошлых периодов. Однако продолжать так мы не можем, ведь, во-первых, мы просто "съедим" весь этот бюджет, а во-вторых - все равно не успеем за это время запустить те направления, которые будут аккумулировать необходимый доход", - добавила Шадрина.

Наталья Шадрина, СЕО Good Bread

Дефицит оборотных средств составляет около 600 тыс. грн в месяц. В Good Bread надеются, что эта сумма уменьшится, если они начнут получать гранты.

Пекарня не может отказаться от выпечки хлеба на благотворительность, на что уходит треть ее расходов, ведь тогда разрушится модель, которую строила команда, считает Шадрина. "Мы можем взять трех профессиональных работников пекарни, делать классные продукты, продавать их, иметь определенную прибыль, обеспечивать себе будущее и остановиться. Однако тогда мы перестанем менять общество", - говорит она.

Публикация просьбы о помощи в социальных сетях позволила пекарне покрыть 70% обязательных расходов за июль, добавляет она. Сейчас же социальное предприятие делает ставку на увеличение коммерческих продаж, ведь сейчас производство загружено не на 100%, запас мощностей еще есть.

