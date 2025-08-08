Новини 8 серпня: удар РФ по нафтобазі SOCAR, суд арештував активи Жеваго

Про що говорили сьогодні?

Про SOCAR. Вночі 8 серпня 2025 року Росією було здійснено удар 5 дронів типу "Шахед" по нафтобазі азербайджанської нафтової компанії SOCAR в Одеській області, через що виникла пожежа, також пошкоджено трубопровід дизельного пального.

Про Жеваго. Високий Суд Англії та Уельсу ухвалив рішення про арешт активів Костянтина Жеваго, колишнього власника банку "Фінанси та кредит", ліквідація якого почалася у 2015 році.

Про борг УЗ. АТ "Укрзалізниця" оголошує тендер на залучення міжнародного юридичного радника для супроводу у процесі реструктуризації зовнішнього боргу.

Про макропрогноз України. Уряд затвердив основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки, які передбачають два сценарії.

Про Коломойського. Арбітражний трибунал Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів (ICSID) остаточно припинив провадження у справі за позовом компанії Gilward Investments B.V., пов’язаної з Ігорем Коломойським, проти України на суму $700 млн через несплату арбітражного збору.

Ексклюзиви ЕП

