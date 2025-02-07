Дело Комарницкого: депутата Киевсовета взяли под стражу и установили залог

Судья ВАКС применил меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 50 млн грн залога к депутату Киевсовета, подозреваемому по делу завладения земли.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

"ВАКС применил меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 50 млн грн залога к члену постоянной комиссии Киевского горсовета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений - действующему депутату Киевского горсовета, подозреваемому по делу о завладении столичной землей", - говорится в сообщении.

Под описание правоохранителей подпадает депутат Киевсовета от "Батькивщины" Елена Марченко.

6 февраля 2025 года стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро проводит следственные действия у бизнесмена Дениса Комарницкого.

Позже пресс-служба НАБУ сообщила, что Бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура "проводят масштабную операцию "Чистый город" по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете".

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