Дело Комарницкого: депутата Киевсовета взяли под стражу и установили залог
Судья ВАКС применил меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 50 млн грн залога к депутату Киевсовета, подозреваемому по делу завладения земли.
Об этом сообщает пресс-служба САП.
"ВАКС применил меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 50 млн грн залога к члену постоянной комиссии Киевского горсовета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений - действующему депутату Киевского горсовета, подозреваемому по делу о завладении столичной землей", - говорится в сообщении.
Под описание правоохранителей подпадает депутат Киевсовета от "Батькивщины" Елена Марченко.
6 февраля 2025 года стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро проводит следственные действия у бизнесмена Дениса Комарницкого.
Позже пресс-служба НАБУ сообщила, что Бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура "проводят масштабную операцию "Чистый город" по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете".
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