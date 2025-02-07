Дело Комарницкого: Заместителя Кличко отправили под стражу

ВАКС на два месяца отправил под стражу заместителя председателя КГГА Петра Оленича и установил ему залог в размере 15 млн грн.

Об этом сообщает САП.

"07 февраля 2025 года следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения к заместителю председателя Киевской городской государственной администрации, подозреваемого по делу о завладении столичной землей", - говорится в сообщении.

По данным "Суспільного" речь идет о заместителе председателя КГГА Петре Олениче.

Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к указанному подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 15 млн грн.

В случае внесения залога на лицо будут возложены соответствующие процессуальные обязанности.

Кроме того, как пишет "Суспільне",главе комиссии по земельным вопросам Михаилу Терентьеву также избрали меру пресечения - два месяца содержания под стражей с возможностью залога в почти 20 миллионов гривен

6 февраля 2025 года стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро проводит следственные действия у бизнесмена Дениса Комарницкого.

Позже пресс-служба НАБУ сообщила, что Бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура "проводят масштабную операцию "Чистый город" по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете".

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