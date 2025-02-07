Попался. На чем поймали "смотрящего" за Киевом Комарницкого

НАБУ провело масштабную операцию "Чистый город", в рамках которой разоблачило чиновников и бизнесменов в земельной коррупции в Киеве. Как работали схемы?

6 февраля Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) похвасталось "жирным уловом". Детективы разоблачили преступную группировку, которую создал бывший депутат Киевского городского совета Денис Комарницкий.

Статус экс-депутата - не главный для Комарницкого. В широких кругах он более известен как "смотрящий" за отраслью строительства и инфраструктуры столицы. Это почетное "звание" он получил благодаря влиянию, которое имеет на решение вопросов с землей и недвижимостью Киева.

Бизнесмены, работающие в строительстве, и городские чиновники много рассказывали ЭП о методах и масштабе работы Комарницкого. При этом они всегда уточняли, что все злоупотребления юридически подточены, делаются непублично и через посредников, поэтому "никого схватить за руку невозможно".

НАБУ смогло схватить за руку главного фигуранта, должностных лиц Киевской городской государственной администрации (КГГА) и даже депутата Киевсовета. Самое обидное для участников группировки - они "попались" на довольно мелкой "схеме". Какой именно?

Кто такой Денис Комарницкий

По меньшей мере пять лет - с 2019-го до 2024-го - бывший политик, бизнесмен и юрист Денис Комарницкий контролировал рынок строительства и инфраструктуры Киева. По крайней мере, об этом неоднократно говорили информированные собеседники ЭП среди застройщиков, политиков и чиновников КГГА.

Комарницкий фактически выступал куратором значительной части рынка первичной недвижимости, а связанные с ним компании выигрывали коммунальные тендеры на ремонт и строительство жилья и инфраструктурных объектов.

Денис Комарницкий kyivvlada.com.ua

Неформальный статус "смотрящего" Комарницкий получил в 2019 году, сместив с этого Олимпа Вадима Столара. Последний потерял влияние после репутационного скандала, связанного со сменой власти в стране в 2019 году.

Тогда глава Офиса президента Андрей Богдан пытался заменить Виталия Кличко на посту главы КГГА кем-то из членов команды новоизбранного президента, а премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что охотно уволил бы Столара вместо Кличко, но тот не имеет формальной должности.

Вадим Столар Фото из Facebook

Комарницкий - лидер фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевсовете 2008-2010 годов, ближайший соратник тогдашнего городского головы, бизнес-партнер бывшего зятя Черновецкого Вячеслава Супруненко.

Супруненко и Комарницкий подозревались в разбойном нападении на адвоката в 2005 году. По версии следствия, они пытались отобрать документы со сведениями об имущественных махинациях, касающихся Комарницкого и Супруненко. В 2011 году Комарницкого задержали, а Супруненко объявили в розыск. В 2012 году Комарницкому дали два года заключения условно.

Как Комарницкий помогал застройщикам и сам зарабатывал

В чем заключалась роль и функция Комарницкого? Он обеспечивал юридическое и "понятийное" сопровождение бюрократических процессов, связанных с выделением земельных участков под застройку, передачу коммунальных предприятий под застройку, обеспечение необходимого количества голосов депутатов Киевсовета за принятие решений в пользу застройщиков. За это он получал гонорар или долю в проекте.

Подробнее ЭП объясняла это на примере земель возле музея "Пирогов". Согласно тексту "понятийки" (неофициальный меморандум о строительстве жилья с обязательствами сторон), партнеры потратили 4 млн долл на получение Градостроительных условий и ограничений (ключевой документ, который дает право строить) для одного из участков. Этот документ выдает Департамент градостроительства и архитектуры КГГА.

Дальнейшее утверждение детального плана территории на сессии Киевсовета, изменение целевого назначения земли под строительство с сельскохозяйственного на "для строительства", прохождение экспертизы, получение разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию обошлись бы партнерам еще в 16 млн долл.

Взамен Комарницкий получил долю в проекте размером 6,6%, которую записали на подставное лицо. Соответственно, вся потенциальная будущая прибыль от продажи квартир в комплексе будет делиться между партнерами в указанных в реестре пропорциях.

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Проделывать всю эту работу Комарницкому помогают "свои" люди на должностях в КГГА и лояльные депутаты Киевсовета, говорит не под запись один из депутатов. "Киевсовет - это прагматичный орган. Депутаты голосуют за земельные решения по разным причинам. Кто-то сидит на зарплате застройщиков, кто-то отдает свой голос по бартеру, кто-то за деньги", - объясняет собеседник ЭП.

В 2021 году в интервью УП Кличко подтверждал, что встречался с Комарницким, в то же время он заверил, что разговоры с экс-соратником Черновецкого не касались области недвижимости или получения разрешений на строительство. Городской голова добавил, что ранее говорил об этом и со Столаром.

Что касается деятельности Комарницкого в сфере инфраструктурного строительства, хрестоматийным является пример Подольского мостового перехода. В 2017 году город заключил договор на достройку моста с компанией "Эко-Строй-Трейд", которая, как выяснилось впоследствии, принадлежит Комарницкому.

Сумма тендера тогда составляла 6 млрд грн. Сметная стоимость проекта строительства в 2021 году выросла с 11,251 млрд грн до 19,922 млрд грн.

Депутаты Киевсовета то ли всерьез, то ли в шутку пересказывали ЭП, что команда Комарницкого называла мост "кормильцем". В подтверждение этих слов приведем многочисленные заявления прокуратуры и Антимонопольного комитета только по этому объекту:

Что выяснило НАБУ

Вечером 6 февраля детективы НАБУ объявили подозрения и задержали семерых участников схемы. По информации источников ЭП, детективы Бюро вручили подозрения заместителю городского головы Петру Оленичу, председателю постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Михаилу Терентьеву, депутату Киевсовета от "Батькивщины" Елене Марченко.

Самого Комарницкого задержать не удалось. По информации источников ЭП, он находится за границей. Право на выезд за пределы страны имел, ведь является отцом четверых детей.

Детективы также провели обыск дома у председателя исполнительного комитета партии "УДАР Виталия Кличко" и ближайшего соратника городского головы Артура Палатного.

Следователям удалось доказать, что эти лица взяли "под полный контроль" процедуры принятия решений о предоставлении прав на землю и завладевали столичной землей с целью дальнейшей застройки.

"Схема", которую разоблачило НАБУ, называется "туалетная". Выглядела она следующим образом.

Участники "схемы" находили пустой земельный участок в коммунальной собственности. Строили там туалетную будку, сарай или просто маленькую конструкцию без функционального назначения. Юридическое лицо, подконтрольное участникам "схемы", регистрировало право собственности на этот сарай.

Затем компания обращалась в Киевсовет с просьбой дать ей участок под этим сараем для его обслуживания. Часто размер этих участков в тысячи раз превышал площадь самого "туалета". Киевсовет, согласно букве закона, вынужден удовлетворять просьбы. Впоследствии на этом месте вырастала новостройка.

"Депутаты Киевсовета и должностные лица КГГА, часть из которых входила в преступную организацию, а некоторые находились под ее влиянием, обеспечивали принятие решений о предоставлении соответствующих прав на землю, за что получали неправомерную выгоду в виде средств и объектов недвижимости", - говорится в сообщении НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Принятие таких решений находилось под полным контролем участников преступной организации: "нужные" лица получали права на землю, а остальные сталкивались с искусственными препятствиями и должны были обращаться к участникам преступной организации за помощью, выяснили следователи.

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НАБУ удалось подтвердить информацию собеседников ЭП: Комарницкий имел значительное влияние на процессы внутри Киевсовета и КГГА, например, действия должностных лиц, назначение на высокие должности лояльных лиц, увольнение подконтрольных служащих, выделение бюджетных средств в своих интересах. Он поддерживал связи с широким кругом влиятельных лиц, среди которых заместители председателя КГГА, депутаты, председатель земельной комиссии Киевского городского совета и другие.

Центр принятия решений, в частности в земельной сфере, находился в IQ Business Centre на улице Болсуновской, где и решались вопросы с участием городских топ-чиновников и других влиятельных лиц. Отметим, что в этом бизнес-центре имеют офисы Комарницкий, бизнесмен-застройщик Степан Черновецкий, владелец KAN Development Игорь Никонов.

Детективам удалось собрать доказательную базу по делу, в котором в течение 2023-2024 годов из собственности территориальной общины Киева вывели землю в центре города стоимостью "всего" 11,6 млн грн, а предложение взятки депутату Марченко составляло "всего" 100 тыс долл. Впрочем, это может быть лишь первым шагом правоохранителей в "распутывании" более масштабной коррупции и сбора информации по более "жирным" делам.

ЭП обратилась в пресс-службу Оленича за комментарием, но на момент выхода материала ответа не получила. В интервью ЭП Оленич объяснял, что "туалетная схема" - это пробел законодательства.

"Когда возникают вопросы к легальности появления "сарая", мы подаем жалобу в суд. Суд отменяет - и вопрос закрыт. Другое дело, когда это имущество легальное. Имущество небольшое, а участок, который просят выделить, большой... Мы отработали с судами и сейчас уже есть разъяснения и практика: если площадь земельного участка превышает площадь здания в 410 раз, мы можем отказывать и уже отказываем", - объяснял заместитель Кличко.

Заместитель городского головы Киева Петр Оленич

Если же на руках у владельцев старые незарегистрированные советские акты, они обращаются к "черным нотариусам", регистрируют их и приходят в Киевсовет с просьбой выделить землю.

По словам Оленича, часто в случае отказа владельцы "туалетов" потом идут в суд и признают себя пользователями земли без решения Киевсовета.