Новости 5 мая: Microsoft закрыл Skype, украинцы скупают жилье в Польше

О чем все сегодня говорили?

О Skype. Корпорация Microsoft 5 мая 2025 года прекращает работу сервиса Skype.

Об оружии. Евросоюз может значительно усилить военную помощь Украине, если Президент США Дональд Трамп не сможет убедить правителя РФ Владимира Путина заключить мир.

О миллионерах. По итогам 2024 года в Украине более 17 тыс. человек задекларировали доходы более миллиона гривен, что на 6,6 тыс. человек больше по сравнению с предыдущим периодом.

О Польше. Продажи квартир иностранцам в Польше установили новый рекорд в 17330 единиц за 2024 год, а главными покупателями оказались украинцы.

В Украине проводят конкурс на нового руководителя Бюро экономической безопасности: среди финалистов - 16 человек, но по меньшей мере шесть из них с интересным прошлым.

Эксклюзивы ЭП

Направляясь в эпицентр переговоров о замораживании войны, Москва тщательно маскирует свои слабости. Экономика - первая из них.