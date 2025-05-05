Новости 5 мая: Microsoft закрыл Skype, украинцы скупают жилье в Польше
О чем все сегодня говорили?
О Skype. Корпорация Microsoft 5 мая 2025 года прекращает работу сервиса Skype.
Об оружии. Евросоюз может значительно усилить военную помощь Украине, если Президент США Дональд Трамп не сможет убедить правителя РФ Владимира Путина заключить мир.
О миллионерах. По итогам 2024 года в Украине более 17 тыс. человек задекларировали доходы более миллиона гривен, что на 6,6 тыс. человек больше по сравнению с предыдущим периодом.
О Польше. Продажи квартир иностранцам в Польше установили новый рекорд в 17330 единиц за 2024 год, а главными покупателями оказались украинцы.
В Украине проводят конкурс на нового руководителя Бюро экономической безопасности: среди финалистов - 16 человек, но по меньшей мере шесть из них с интересным прошлым.
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