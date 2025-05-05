Отец с паспортом РФ и подозрение в отмывании денег: "Схемы" рассказали о кандидатах на главу БЭБ

В Украине проводят конкурс на нового руководителя Бюро экономической безопасности: среди финалистов - 16 человек, но по меньшей мере шесть из них с интересным прошлым.

Об этом говорится в материале проекта "Схемы" от "Радио Свободы".

Так, среди финалистов оказался Виктор Дубовик - сейчас работает в Офисе президента. Быстрее всех сдал тестирование на знание законодательства, но в его биографии - работа с разыскиваемым экс-вице-премьер-министром Украины Сергеем Арбузовым, у которого кандидат работал советником во время Революции Достоинства, и отец с российским паспортом, с которым, утверждает Дубовик, не общается 15 лет.

Следующий кандидат - Руслан Пахомов - бывший топ-менеджер "Медиа Группы Украина", связанной с Ринатом Ахметовым. Попал в фокус из-за перевода 13,5 млн грн на фирму жены - Приватбанк подозревал отмывание средств.

Пахомов также работал в МВД во время президентства Януковича в должности заместителя руководителя управления по борьбе с киберпреступностью.

Третий кандидат прокурор из Харькова Амил Омаров, который упоминал заместителя главы Офиса президента Олега Татарова в своей диссертации и анализировал в ней правовой опыт РФ. Говорит, что это научное сравнение.

В фокус журналистов "Схем" также попали:

Михаил Буртовой - детектив НАБУ, научную работу которого утвердил руководитель следствия Нацполиции Максим Цуцкиридзе - журналисты связывают его с Татаровым. Кандидат отрицает любые личные связи.

Руслан Рачинский - налоговик из Киевской области. В научной работе использовал ссылки на налоговое право РФ, но уверяет: не продвигал ее как модель.

Игорь Шепетин - полковник СБУ, командир ТРО. Его во время суда с СБУ за служебную квартиру защищал адвокат Андрей Портнов - экс-заместитель главы администрации Януковича. Говорит: лично с Портновым не знаком.

Напомним:

Кабинет министров 11 апреля 2023 года уволил с должности главы Бюро экономической безопасности Вадима Мельника.

Функции и. о. директора Бюро экономической безопасности Украины сейчас выполняет Перхун Сергей Александрович