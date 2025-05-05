Microsoft закрыл Skype

Корпорация Microsoft 5 мая 2025 года прекращает работу сервиса Skype.

Об этом корпорация заранее предупредила пользователей, предложив им перейти в Teams, сохранив контакты и учетную запись, или загрузить архив сообщений, передает Радио Свобода.

Как говорится в заявлении корпорации, Teams предлагает те же услуги, что и Skype, от переписки в мессенджере до видеосвязи, плюс еще ряд других: видеоконференции, календари и создание интернет-сообществ.

Как считают в Microsoft, Teams удобнее для работы, а не только частной взаимосвязи, и за два года с момента его запуска его уже успели положительно оценить пользователи.

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