Жилье в Польше массово скупают иностранцы: украинцы – впереди всех

Продажи квартир иностранцам в Польше установили новый рекорд в 17330 единиц за 2024 год, а главными покупателями оказались украинцы

Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

Чаще всего иностранцы покупали жилье в крупных городах: Варшаве (3535 квартир), Кракове (1523) и Вроцлаве (1491). В 2023 году они составили около 6% рынка. Учитывая снижение общего объема продаж в 2024 году, доля иностранцев выросла до более 10%.

По площади больше всего жилья иностранцы приобрели в Варшаве, Вроцлаве и Кракове. Статистика подтверждает, что именно Варшава - самый популярный город среди покупателей из-за рубежа.

Больше всего квартир покупают украинцы. Среди других активных покупателей - белорусы, россияне, индусы, британцы и вьетнамцы. Средняя площадь одного объекта - 58 квадратных метра.

Иностранные инвесторы чаще всего платят наличными, без ипотеки, иногда покупают сразу несколько квартир. По словам старшего агента агентства Hamilton May Патрика Пьеты, "для них Варшава - дешевая. Потому что, например, в Киеве до войны было дороже".

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Напомним:

За последние три года украинцы зарегистрировали в Польше 77,7 тыс. ФОПов. Также было основано 11,3 тыс. компаний с украинским капиталом.