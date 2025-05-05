Новини 5 травня: Microsoft закрив Skype, українці скуповують житло в Польщі

Про що всі сьогодні говорили?

Про Skype. Корпорація Microsoft 5 травня 2025 року припиняє роботу сервісу Skype.

Про зброю. Євросоюз може значно посилити військову допомогу Україні, якщо Президент США Дональд Трамп не зможе переконати правителя РФ Володимира Путіна укласти мир.

Про мільйонерів. За підсумками 2024 року в Україні більше 17 тис. осіб задекларували доходи понад мільйон гривень, що на 6,6 тис. осіб більше у порівнянні з попереднім періодом.

Про Польщу. Продажі квартир іноземцям у Польщі встановили новий рекорд у 17330 одиниць за 2024 рік, а головними покупцями виявилися українці.

Про БЕБ. В Україні проводять конкурс на нового керівника Бюро економічної безпеки: серед фіналістів – 16 осіб, але щонайменше шестеро з них із цікавим минулим.

Ексклюзиви ЕП

Прямуючи до епіцентру переговорів про замороження війни, Москва ретельно маскує свої слабкості. Економіка – перша з них.