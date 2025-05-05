ЕС хочет удвоить военную помощь, заказывая оружие у украинских производителей

Евросоюз может значительно усилить военную помощь Украине, если Президент США Дональд Трамп не сможет убедить правителя РФ Владимира Путина заключить мир.

Об этом в соцсети X написал еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, пишет Оборонка.

"Если Трамп не убедит Путина заключить мир, мы могли бы очень быстро выдвинуть более убедительные аргументы в пользу мира - значительно увеличив нашу военную поддержку Украине. До этого времени ЕС и США предоставляли Украине военную помощь на сумму около 40 млрд евро в год", - написал он.

Но эти деньги можно потратить эффективнее, если направить такую же сумму на закупку современного оружия в Украине. По словам Андрюса Кубилюса, его стоимость примерно вдвое ниже той, которую производят в ЕС или США.

"Это фактически удвоило бы объем вооружений, которые Украина получает за те же 40 млрд евро. Реальная стоимость нашей поддержки возрастет до 80 млрд евро", - отметил еврокомиссар.

Напомним:

Еврокомиссия инвестирует 910 млн евро в рамках программы Европейского фонда обороны (EDF) для создания инновационной оборонной промышленности в Европе.

Предполагается, что инвестиции направят на устранение пробелов в возможностях - таких как мобильность войск и защита от дронов. Впервые к проектам EDF смогут участвовать и украинские оборонные компании.