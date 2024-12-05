Новости 5 декабря: суд отказал в экстрадиции Фирташа, графики отключения на пятницу

О Фирташе. Австрийский суд отказал в экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США, где он обвиняется в коррупционных схемах, связанных со взятками за добычу титана в Индии.

О банке-банкроте. Правление Национального банка Украины решило отнести "Коммерческий инвестиционный банк" к категории неплатежеспособных.

О казино. Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрениях владельцам и топ-менеджерам онлайн-казино, которое подозревают в отмывании российских денег.

О графиках. В пятницу 6 декабря графики отключения света для населения будут применять с 06:00 до 22:00, для бизнеса - с 05:00 до 23:00.

О бутылках молока. В Украине в разрезе последних лет наблюдается уменьшение бутылок для молочных продуктов, и сейчас у некоторых производителей есть движения в направлении объема в 770 миллилитров.

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Грозит ли Львову ресторанный кризис

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Больше платишь, меньше ешь. Почему производители продуктов уменьшают размеры упаковок

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