Новини 5 грудня: суд відмовив в екстрадиції Фірташа, графіки відключення на п'ятницю

Про Фірташа. Австрійський суд відмовив у екстрадиції українського бізнесмена Дмитра Фірташа до США, де він обвинувачується у корупційних схемах, пов’язаних з хабарями за видобуток титану в Індії.

Про банк-банкрут. Правління Національного банку України вирішило віднести "Комерційний інвестиційний банк" до категорії неплатоспроможних.

Про казино. Працівники Державного бюро рослідувань повідомили про підозри власникам та топменеджерам онлайн-казино, яке підозрюють у відмиванні російських грошей.

Про графіки. У п'ятницю 6 грудня графіки відключення світла для населення будуть застосовувати з 06:00 до 22:00, для бізнесу - з 05:00 до 23:00.

Про пляшки молока. В Україні в розрізі останніх років спостерігається зменшення пляшок для молочних продуктів, і наразі у деяких виробників є рухи в напрямку об'єму у 770 мілілітрів.

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Стандарт пляшки в літр молока поступово знизився до 870 мілілітрів. І не тільки молока. Чому із року в рік упаковки продуктів у магазинах стають меншими?