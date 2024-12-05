Еще один банк Украины признали неплатежеспособным

Правление Национального банка Украины решило отнести "Коммерческий инвестиционный банк" к категории неплатежеспособных.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что доля финансового учреждения на рынке составляла 0,04% от всех активов платежеспособных банков.

"Соответственно отнесение "Коминвестбанка" к категории неплатежеспособных не повлияет на стабильность банковского сектора Украины", - уверяет регулятор.

Решение принято в связи с неприведением банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства, в том числе нормативно-правовых актов Национального банка.

В августе 2024 года правление Национального банка приняло решение отнести "Коминвестбанк" к категории проблемных. Основанием для такого решения стала рисковая деятельность, представляющая угрозу интересам вкладчиков или других кредиторов банка.

Национальным банком было установлено, что со дня отнесения "Коминвестбанка" к категории проблемных, банк продолжает осуществлять рисковую деятельность.

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