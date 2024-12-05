Бутылки с молоком в магазинах могут уменьшиться до 770 миллилитров

В Украине в разрезе последних лет наблюдается уменьшение пластиковых бутылок для молочных продуктов, и сейчас у некоторых производителей есть движения в направлении объема в 770 миллилитров.

Об этом говорится в тексте ЭП.

По словам регионального менеджера производителя оборудования для упаковки "ПЭТ Технолоджиз" Андрея Тереса, компания наблюдает уменьшение бутылок в разрезе последних 5 лет. Сейчас у некоторых производителей есть движения в направлении пластиковой бутылки в 770 миллилитров.

Кроме того, Терес говорит, что за последние два года существенно увеличилось количество молочной продукции в пластиковой бутылке в формате 280-330 миллилитров с учетом того, что употребление пищи на ходу становится популярнее.

Почему производители уменьшают упаковки продуктов читайте в тексте: Больше платишь, меньше ешь. Почему производители продуктов уменьшают размеры упаковок