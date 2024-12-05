Владельцы и менеджеры онлайн-казино Pin-Up получили подозрения в отмывании российских денег
Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрениях владельцам и топ-менеджерам онлайн-казино, которое подозревают в отмывании российских денег.
Об этом сообщает прессслужба ГБР.
По данным источников Украинской правды в правоохранительных органах, речь идет о казино Pin-Up.
<Подозреваемыми являются Марина Ильина, Владимир Ильин, Дмитрий Пунин, Александр Матяшов, Александр Банников, Иван Банников.
Следствие установило связи этого онлайн-казино с представителями РФ и российским капиталом, а также с подсанкционными в Украине субъектами.
Бизнес также действовал под прикрытием подследственных ГБР субъектов.
Также установлено, что связанные с деятельностью онлайн-казино лица работают на территории "ЛНР"".
К тому же подозреваемый, который непосредственно контролирует деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения, осуществляла финансирование ветеранов так называемой "сво". Само же онлайн-казино продолжает деятельность на территории России и российских вебресурсах.
Напомним:
Недавно был наложен арест на 2,6 млрд грн Pin-Up. Потом он был отменен через суд, а потом снова наложен.
В ноябре Кабмин согласовал приобретение АРМА облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации" в сумме 2 миллиарда гривен.