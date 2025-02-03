Бизнес просит продлить переход к внедрению новых фискальных чеков

Бизнес обратился в Министерство финансов с просьбой еще на шесть месяцев продлить переходный период для корректного внедрения новых требований к форме и содержанию фискальных чеков.

Об этом сообщила пресс-служба Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

В ЕБА отметили, что бизнес поддерживает инициативы, которые помогут повысить прозрачность расчетов, и выступает за конструктивный диалог между государством и бизнесом для эффективного внедрения изменений.

Компании-члены ЕБА приветствуют предварительное решение Минфина продлить переходный период для внедрения новых требований к форме и содержанию фискальных чеков до 1 марта 2025 года.

"В то же время начав процесс адаптации к новым требованиям, предприниматели обнаружили ряд технических и операционных проблем, требующих дополнительного времени на решение", - говорится в сообщении.

Ритейлерам нужно перепрограммировать кассовое оборудование во всех торговых точках, обновить программное обеспечение для соответствия новым стандартам, проинформировать работников и производителей ПО, в частности иностранных партнеров и провести тестирование и устранение ошибок.

По мнению ЕБА, продление переходного периода на шесть месяцев позволит компаниям корректно обновить свои системы и программное обеспечение, а также избежать рисков штрафов за несвоевременное выполнение требований.

Напомним:

Чеки новой формы должны были появиться с 1 января 2025 года согласно соответствующему приказу Минфина от 22 ноября 2024 года.

Министерство финансов Украины продлило до 1 марта 2025 года переходный период для введения новых требований к форме и содержанию расчетных документов.