Почему "Киевстар" больше не хочет быть просто оператором: что стоит за новыми поглощениями

"Киевстар" готов приобрести две крупные украинские компании. Зачем мобильному оператору сервисы по вызову такси и заказу лекарств?

Начало 2025 года для крупнейшего мобильного оператора страны ознаменовалось громкими новостями. Сперва стало известно, что "Киевстар" планирует приобрести одного из лидеров украинского рынка такси - Uklon. Впоследствии выяснилось, что в поле его зрения еще одна компания: онлайн-сервис бронирования лекарств Tabletki.ua. На закрытие обеих сделок, по предварительным оценкам, оператор готов потратить около 100 млн долл.

В преддверии четвертого года большой войны на фоне новостей о ходе переговоров по ее заморозке инвестиционные амбиции "Киевстара" вселяют оптимизм.

Впрочем, у многих граждан возникает закономерный вопрос, на который нет официального ответа: зачем мобильному оператору бизнесы в сфере перевозок и бронирования лекарств? Иронично можно предположить, что цель такого расширения - доставка корвалола украинцам, которые последние три года находятся в стрессовом состоянии. В реальности же в действиях компании - сугубо прагматические интересы.

ЭП пообщалась с представителями инвестиционного и телекоммуникационного рынков, а также с сотрудниками "Киевстара", чтобы понять, почему компании "стало тесно" оставаться просто мобильным оператором.

Для чего "Киевстар" покупает компании

В августе 2022 года, когда российские войска нависали над Славянском, а Херсон находился под оккупацией, "Киевстар" приобрел за 556 млн грн долю (69,9%) в крупнейшей украинской медицинской информационной системе Helsi. Новость об этой сделке стала неожиданностью для рынка не только из-за активных боев в стране, но и из-за российских бенефициарных владельцев самого "Киевстара" - подсанкционных олигархов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова.

Почти через год, в июле 2023 года, государство национализировало "Сенс банк" Фридмана и партнеров. Вопрос возможной национализации "Киевстара" оставался открытым. В то же время, по словам собеседников ЭП в компании, уже тогда прорабатывались идеи и направлялись предложения по покупке компании Uklon.

Однако из-за риска стать государственной компанией крупнейшему мобильному оператору страны пришлось отложить свои амбиции по поглощениям. В октябре 2023 года Шевченковский районный суд арестовал все корпоративные права в Украине, которые принадлежали Фридману, Авену и Косогову, включая доли в "Киевстаре".

На какое-то время защита компании от потенциальной национализации стала задачей номер один не только для менеджмента оператора, но и для представителей его материнской компании Veon. После многочисленных судебных заседаний в конце 2024 года тот же суд снял арест с 47% корпоративных прав "Киевстара".

Примерно в это же время начала появляться информация о планах оператора выйти на американскую биржу Nasdaq, после чего информационное пространство заполонили новости о потенциальных новых сделках. Так, в январе стало известно, что АМКУ получил от "Киевстара" заявку на покупку сервиса такси Uklon. Впоследствии появилась информация о намерении компании выйти на рынок бронирования лекарств.

По данным Forbes Ukraine, мобильный оператор подавал заявку в АМКУ на приобретение Tabletki.ua в ноябре 2024 года, но получил отказ из-за ареста его корпоративных прав. Похоже, что после снятия этого ареста и устранения препятствия для поглощения "Киевстар" может предпринять еще одну попытку.

Приобретение Uklon и Tabletki.ua - лидеров в своих сегментах - может стоить для оператора около 100 млн долл. Зачем это "Киевстару"? Собеседники ЭП на инвестиционном и телекоммуникационном рынках называют несколько мотивов.

Первый - подготовка к IPO. Выход на биржу всегда связан с рисками недооценки или отмены. Для компании, активы и операционная деятельность которой сосредоточены в стране, где идет война, риски возрастают в геометрической прогрессии.

По оптимистическому сценарию, говорит президент "Киевстара" Александр Комаров, компания может выйти на IPO в начале третьего квартала 2025 года. До этого времени каждая новость о поглощении или сотрудничестве, например сделка со Starlink, может сделать ее более привлекательной для инвесторов. Телекоммуникационные компании на бирже не столь интересны, как технологические, объединяющие ряд сервисов.

"Причина присутствия "Киевстара" в информационном поле - подготовка к IPO. До выхода на биржу компания продолжит информировать о сделках и контрактах, чтобы повысить капитализацию, инвестиционную привлекательность, финансовые ожидания и стоимость акций. Сделки со Starlink, приобретение Uklon и Tabletki.ua - только начало", - считает консультант по цифровым технологиям eQualitie Александр Глущенко.

Существует высокая вероятность, что оператор попытается приобрести еще один украинский бизнес. Собеседник ЭП, который ранее был причастен к отделу слияний и поглощений (M&A) "Киевстара", утверждает, что поиск выгодных сделок велся постоянно.

О намерениях "Киевстара" и дальше расширяться свидетельствует и то, что там собрали небольшую команду, которая будет заниматься поглощениями. Часть этих специалистов присоединилась к компании только в 2025 году, сообщало издание Scroll.media.

Собеседник ЭП, ранее работавший в M&A-отделе оператора, убеждает, что предстоящее IPO - точно не главная цель компании в отношении поглощений.

Генеральный директор "Киевстар" Александр Комаров обозначил четкие сроки выхода компании на IPO. Getty Images

Второй мотив - накопленная прибыль на счетах оператора, которую невозможно вывести за границу из-за введенных Национальным банком валютных ограничений.

Несмотря на войну в третьем квартале 2024 года "Киевстар" получил 10,3 млрд грн доходов - на 17,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В 2023-м, даже после масштабной кибератаки, доход компании вырос на 8% до 33,58 млрд грн.

Компании удалось достичь такой прибыльности даже в условиях значительных инвестиций в инфраструктуру. В "Киевстаре" рассказали ЭП, что за время большой войны оператор инвестировал около 24 млрд грн в модернизацию сети, расширение 4G-покрытия и энергетическую безопасность, в том числе 2,3 млрд грн - в подготовку к возможным блэкаутам. Для понимания: в платформу Helsi компания инвестировала 210 млн грн.

"Киевстар имеет значительные оборотные средства, в октябре эта сумма составляла 12,7 миллиарда гривен. Эти деньги принадлежат собственникам, но их невозможно перевести акционерам", - отмечает руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

Держать такие средства на счетах в условиях текущей инфляции нецелесообразно. Один из собеседников ЭП, знакомый с финансовой ситуацией в "Киевстаре", говорит, что часть свободных средств компания вкладывает в ОВГЗ, хотя сама она это не комментирует.

Приобретение перспективных фирм - альтернатива инвестированию прибыли. Благодаря таким бизнесам, как Uklon, можно выходить на международные рынки даже во время войны. Хотя соучредителям Uklon международная экспансия не всегда удавалась.

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Третий мотив - стратегический. Речь идет о технологическом лидерстве. "Киевстар" заявляет, что инвестиции в инновационные технологии и сервисы - одно из ключевых направлений его развития. Имея средства, позволяющие инвестировать, компания сосредотачивается на домашнем интернете и цифровых сервисах. Похоже, что из-за специфики рынка фиксированной связи оператор выбрал именно цифровые сервисы.

Что строит "Киевстар"

Новости о потенциальных поглощениях компаний вызвали предположения о трансформации бизнеса "Киевстара". Одна из самых популярных версий - превращение оператора в super-app - суперприложение.

Суперприложение - это многофункциональное мобильное приложение, которое объединяет ряд услуг: от заказа такси и оплаты счетов до онлайн-шопинга и общения. Самый известный пример - китайский WeChat. Ключевым элементом таких платформ является платежная система. Именно поэтому финтех-компании - самые активные игроки в этой сфере. В Украине к формату суперприложения движется Monobank, постепенно добавляя новые функции за пределами традиционного банкинга.

Для мобильных операторов этот путь сложный и требует значительных инвестиций, которые не всегда окупаются. "Ни одному оператору до сих пор не удалось достичь значительных успехов за пределами своего рынка, даже после значительных инвестиций. Через некоторое время после расхода средств возникает вопрос: какая с этого выгода, кроме появления новых абонентов? Экономический результат оказывается далеким от ожиданий и компании вынуждены сворачивать экспансию", - отмечает телекоммуникационный эксперт Роман Химич.

В 2017 году Veon уже запускала в Украине суперприложение, однако в 2019 году закрыла его из-за концептуальных недостатков. Компания признала, что идея суперприложения не была достаточно продумана, что привело к неудачному старту.

Более реалистичным сценарием для "Киевстара" является развитие в направлении Value Added Services (VAS) - дополнительных услуг. VAS, появившиеся в 1990-х годах вместе с смс, рингтонами и голосовой почтой, сейчас охватывают мобильные игры, стриминговые сервисы, платежи и облачные хранилища. Они повышают ценность услуг для пользователей и приносят дополнительный доход компаниям.

По словам Глущенко, "Киевстар" стремится монетизировать имеющуюся абонентскую базу, сотрудничая с сервисами, которые станут частью его экосистемы.

"Они создают среду, где номер телефона абонента выполняет роль идентификатора (ID) для доступа к услугам, сервисам "для своих" с определенным дисконтом, формируя систему лояльности и увеличивая чек.

Это похоже на собственные торговые марки супермаркетов, которые предлагают более дешевые товары благодаря минимальной марже, большим объемам продаж и оптимизации капиталовложений в маркетинг и рекламу. Дополнительно не монетизировать абонентскую базу, превышающую 20 миллионов, - это грех", - объясняет он.

Такая стратегия выглядит логичной, учитывая масштаб бизнеса: "Киевстар" имеет около 23 млн абонентов, Tabletki.ua сотрудничает с 12 тыс. аптек, в Uklon работают более 80 тыс. водителей, а приложением Helsi, к которому присоединено 1 600 медицинских учреждений, пользуются 8 млн украинцев.

Однако такие бизнесы имеют и риски. Uklon, говорит Химич, является примером "уберизации", что размывает ответственность поставщика услуг перед клиентами.

"Бизнес-модель этого сервиса в значительной степени зависит от государственного регулирования. В случае его ужесточения компания может потерять стабильность. Пока непонятно, как "Киевстар" планирует защитить этот бизнес от возможных жестких ограничений или полного запрета", - отмечает Химич.

Что будут делать конкуренты

В 2024 году на украинском телекоммуникационном рынке произошли тектонические изменения. Новым владельцем третьего по количеству абонентов мобильного оператора lifecell стал французский миллиардер Ксавье Ньелю.

Глущенко убежден, что появление нового игрока - "Датагруп-воля-лайфселл" (DVL) - изменило баланс на телекоммуникационном рынке Украины, обострив конкуренцию среди поставщиков услуг связи во всех сегментах.

"Если раньше "Киевстар" и Vodafone особо не конкурировали за абонентов мобильной связи, сосредоточившись на интернет-абонентах и конкуренции с другими игроками рынка интернет-доступа, то с появлением консорциума DVL все операторы вынуждены бороться за абонентов в сегментах мобильной и фиксированной связи, предлагая комплексные услуги и строя собственные экосистемы", - добавляет эксперт.

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Химич соглашается, что развитие телекоммуникационного рынка зависит от действий третьего игрока. В то же время пока не понятно, чем стратегия французских владельцев lifecell будет отличаться от подходов предыдущих турецких инвесторов.

По данным Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК), в 2024 году количество номеров, которые абоненты перенесли от одного оператора к другому, выросло в 2,3 раза по сравнению с 2023-м до 340,63 тыс.

Крупнейшим донором стал "Киевстар", более 200 тыс. абонентов которого мигрировали к другим операторам. У Vodafone этот показатель вдвое меньше - более 109 тыс., у DVL - более 22 тыс. Больше всего пользователей получил DVL - почти 270 тыс. К Vodafone перешли более 54 тыс. номеров, к "Киевстару" - около 16 тыс.

Несмотря на такие результаты, ожидать изменений в расстановке сил на рынке в ближайшее время вряд ли стоит. DVL и Vodafone, вероятно, придется выходить за пределы традиционных услуг, следуя примеру "Киевстара".

"Вероятно, конкуренты "Киевстара" будут не только покупать компании, но и создавать совместные предприятия, чтобы расширять спектр сервисов. Например, "Киевстар ТВ" - это совместный проект "Viasat Украина" и "Киевстара", а Vodafone TV - продукт, созданный на базе Sweet.tv", - отмечает Глущенко.

Впрочем, сейчас главную прибыль украинские операторы генерируют благодаря мобильному бизнесу. Зато построить финансово успешную экосистему сервисов вокруг услуг мобильной связи - настоящий вызов для каждой компании.

"Мобильный бизнес сложный и консервативный, средний доход от одного пользователя небольшой, а создавать услуги, интересные миллионам, непросто. Из-за масштабности бизнеса инвестиции в узкие ниши с небольшой аудиторией часто оказываются невыгодными", - заключает Химич.