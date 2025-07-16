Льготы для обороны Украины: Рада приняла законопроекты по Defence City

Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроекты по поддержке предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые предусматривают создание в Украине налогового пространства Defence City.

Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Первый законопроект №13420 предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс и другие законы, которые обеспечат налоговые льготы для предприятий ОПК. Второй - №13421 - меняет таможенный кодекс, упрощая таможенные процедуры для этих предприятий.

В частности, законопроекты вводят официальный перечень предприятий ОПК - резидентов Defence City, который будет формировать и вести Министерство обороны.

Доступ к информации об этих предприятиях и их отчетность будут защищены и ограничены.

До 1 января 2036 года резиденты Defence City будут освобождены от уплаты налога на прибыль при условии реинвестирования, земельного налога, налога на недвижимость, экологического налога.

Для этих компаний сохраняются действующие налоговые преференции для предприятий ОПК: льготы по НДС, ускоренная амортизация, преимущества для релоцированных предприятий и их работников.

Кроме того, предлагается создать дополнительные инструменты поддержки, в частности упрощение таможенных процедур, упрощенный экспортный контроль для военных технологий, возможность установления НБУ особенностей валютного надзора и валютных операций и тому подобное.

Напомним:

Бюджетный комитет Верховной Рады рекомендовал в первом чтении два законопроекта, касающиеся увеличения расходов обороны в госбюджете-2025.