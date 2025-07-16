Ежедневно без света остаются сотни населенных пунктов. В чем причина?

Сотни городов и сел по всей стране ежедневно сидят без электричества, но это не связано с дефицитом в энергосистеме. Что происходит?

В последние недели жители разных регионов все чаще сталкивались с перебоями в электроснабжении. В Киеве в нескольких районах свет пропадал на два-четыре часа, а в отдельных областях местные власти призвали готовиться к более длительным отключениям на фоне повышения температуры воздуха и роста энергопотребления.

Это вызвало у многих тревожные воспоминания об июле 2024 года, когда свет в домах мог быть только по четыре-шесть часов в сутки. В группах и чатах мессенджеров люди начали спрашивать, не повторится ли такой сценарий. С чем связаны частые случаи перебоев и есть ли риск дефицита в энергосистеме?

Есть ли проблема в энергосистеме

Сейчас в Украине производится достаточно электроэнергии, чтобы полностью покрыть потребности бытовых, промышленных и бизнес-потребителей. Более того, страна имеет возможность даже экспортировать часть электроэнергии за границу. Таким образом, дефицита в энергосистеме нет. Однако сотни городов и сел ежедневно остаются без света.

Одним из факторов, который вызывал массовые обесточивания на прошлой неделе, была погода. Штормовой ветер, сильные дожди, град и молнии повреждают линии электропередачи, вызывают короткие замыкания, обрывы, падение деревьев на провода.

Например, 8 июля непогода одновременно обесточила более 700 населенных пунктов в шести областях, в другие дни - по 400-500 городков и сел. В зависимости от объемов разрушений ремонты сетей могут длиться от нескольких часов до нескольких дней.

Хотя в начале этой недели погодные условия в Украине улучшились и пострадало лишь около 20 населенных пунктов, риск повторения таких ситуаций остается.

Хорошо, что хоть обстрелов нет

Это утверждение не совсем точное. Хотя длительное время масштабные атаки с пусками сотен ракет на объекты генерации и распределения не фиксируются, регулярными остаются прилеты и обесточивания в прифронтовых регионах.

Ранее Минэнерго ежедневно публиковало статистику таких случаев, однако сейчас эти цифры скрывают. По данным источников ЭП, сейчас до 500 населенных пунктов ежедневно могут быть полностью или частично обесточенными из-за российских обстрелов.

В таких случаях сроки восстановления света зависят от ситуации с безопасностью: ремонтники часто не имеют доступа к объектам в зоне риска.

Почему выключали свет в Киеве

Время от времени от обстрелов страдают энергообъекты в столице. Так было во время последних масштабных дроново-ракетных атак: обломки существенно повредили подстанции и электросети. Это вызвало локальные отключения в Оболонском и Соломенском районах, в жилых массивах Соцгород, Виноградарь и Минский массив. В таких случаях электроснабжение восстанавливают за несколько часов.

Какие еще есть причины отключений

Еще одна распространенная причина - плановые ремонтные или профилактические работы. Работники облэнерго выполняют их по графику, о чем заранее сообщают.

В таких объявлениях указываются улицы, где ожидается отключение, и временные рамки, например, с 10:00 до 17:00. Работы, как правило, предусматривают замену или техобслуживание отдельных участков сетей и проводятся довольно оперативно.

Возможны ли отключения из-за дефицита

Первый месяц лета прошел спокойно. Более того, в июне Украина продала в ЕС больше электричества, чем купила: экспорт вырос в 2,5 раза до более 237 тыс. МВт-ч.

Однако в июле ситуация изменилась: из-за жары в стране значительно увеличилось потребление, объемы импорта выросли вдвое, а экспорт сократился. Это нормальная реакция системы на рост спроса. Несмотря на это ситуация остается стабильной.

"Каких-то дефицитов не ожидается, хотя потребление резко возросло. Если сильная жара продержится несколько дней, экспорт электроэнергии может быть остановлен, все пойдет на покрытие внутреннего спроса. Ограничений для бытовых потребителей пока не прогнозируем", - говорит собеседник ЭП в одной из энергетических компаний.

Другой собеседник ЭП отмечает, что определенный риск дефицита будет оставаться до конца лета, пока не завершатся ремонты на всех атомных блоках. Сейчас в энергосистеме работают шесть энергоблоков АЭС, еще три - ремонтируют.

Подтверждает эти опасения и "Укрэнерго", которое предупредило о возможном дефиците и призвало не пользоваться мощными приборами с 18:00 до 23:00.

Какие риски остаются

Главный риск для стабильности энергоснабжения - военный. В случае возобновления обстрелов энергетических объектов возвращение к графикам отключений населения неизбежно. Однако определенные риски остаются даже без российских атак.

"Когда потребление увеличивается настолько, что находится на грани фола в балансе с производством, то резко возрастает важность надежности работы оборудования электростанций. Обстрелы не добавили "здоровья" оборудованию, его аварийность сейчас выше, чем была раньше", - говорит собеседник ЭП в одной из энергетических компаний.

"Если в пиковые часы потребления одновременно выйдут из строя несколько блоков тепловых электростанций, система может приблизиться к критической черте, но даже тогда сначала будут привлечены резервы: импорт и аварийная помощь из других стран.

Если эти инструменты не позволят стабилизировать систему, то будут применены ограничения для потребителей. Прежде всего - для промышленности и бизнеса и только потом - для населения. Сейчас нет никаких оснований говорить об ограничениях для населения", - подытожил собеседник в государственной энергетической компании.