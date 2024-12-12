ЭП собрала на инвестиционном форуме бизнес, власть и финансистов: о чем говорили

11 декабря "Экономическая правда" провела форум "Перспективы для инвестиций внутри страны", на котором собрались представители власти, бизнеса и финансисты, чтобы обсудить проблемные вопросы инвестирования в Украину и пути их решения.

В форуме приняли участие председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, гендиректор группы компаний ОККО Василий Даниляк, президент корпорации TERWIN, совладелец EVA и Varus Руслан Шостак, инвестбанкир Игорь Мазепа, народные депутаты, представители органов власти, бизнесмены и банкиры.

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева Фото: ЭП

В первой панельной дискуссии "Большой бизнес - большие проблемы?" представители инвестиционных компаний и чиновники обсудили преграды, которые возникают при привлечении инвестиций.

Как отметил председатель наблюдательного совета "Ощадбанка" Владимир Лавренчук, 49% членов Европейской Бизнес Ассоциации оценивают 2025 год как такой, в котором ухудшится экономическое состояние. Несмотря на это, 70% опрошенных отметили, что продолжат и увеличат инвестиции в бизнес.

Участники первой панели: Михаил Гранчак, Дмитрий Зозуля, Ольга Василевская-Смаглюк, Владимир Лавренчук Фото: ЭП

Комментируя вопрос мотивации в инвестировании заместитель председателя правления МХП Дмитрий Зозуля отметил, что весь доход от украинской части бизнеса направляют в Украину, потому что компания стремится развивать экономику и показать, что вкладывать средства в страну можно и нужно сейчас.

Фото: ЭП

Участники дискуссии обратили внимание на ряд препятствий для привлечения инвестиций. В частности, в Украине низкая способность поглотить иностранный капитал. Одна из причин этого - украинские компании имеют низкую культуру подготовки инвестиционных проектов.

"По результатам встреч с топовыми компаниями 20% имеют какие-то инвестпроекты. Остальные 80% таких проектов не имеют. Их мало, и к некоторым из них есть вопросы по качеству", - пояснил управляющий директор Dragon Capital Михаил Гранчак.

Он добавил, что большинство бизнесов, которые готовы инвестировать, будут вкладывать в собственные проекты, а остальные - покупать кого-то другого.

Член налогового комитета Верховной Рады Ольга Василевская-Смаглюк упомянула о еще трех проблемах для инвесторов, над решением которых работают чиновники: сомнительная блокировка налоговых накладных, большая зарегулированность процессов, нехватка квалифицированных кадров.

Фото: ЭП

"Инвесторы готовы зайти на украинские рынки, но они сталкиваются с зарегулированностью и необходимостью страхования рисков. Мы приняли закон о том, что Экспортно-кредитное агентство может перестраховывать риски, но не видим заинтересованности в перестраховании", - считает нардеп.

И.о. исполнительного директора Ukraine Invest Александр Мельниченко добавил, что инвестициям препятствуют также вопросы бронирования рабочих, которое требует совершенствования, и сложность иностранному инвестору вывести капитал из Украины.

В ходе публичного интервью с инвестбанкиром Сергеем Фурсой владелец корпорации TERWIN Руслан Шостак рассказал, что его компания не испытывает проблем с запретом на вывод капитала, потому что все деньги инвестируют внутри страны.

Фото: ЭП

В течение ближайших пяти лет TERWIN планирует построить в Украине проект WinHub - логистические комплексы в четырех областях общей стоимостью миллиард долларов.

Публичное интервью Сергея Фурсы и Руслана Шостка Фото: ЭП

По словам Шостака для развития страны нужны дешевые и большие кредиты. По его убеждению, государство должно делать все, чтобы они появились, но в то же время в Украине недостаточно крупного бизнеса, который готов их привлечь.

Фото: ЭП

"Если в стране будут деньги, мы сможем делать реновации производств. Я уверен, что при том же количестве людей, которые есть в стране, при доступности к деньгам, мы сможем утроить ВВП", - сказал Шостак.

Гендиректор группы компаний ОККО Василь Даниляк, который сейчас развивает в Карпатах курорт GORO Mountain Resort, в ходе интервью с инвестбанкиром Игорем Мазепой заявил, что тормозом в реализации крупных проектов является чрезмерная регуляция, которая путает при строительстве долгосрочных объектов.

Публичное интервью Игоря Мазепы и Василия Даниляка Фото: ЭП

В ходе подготовки к началу строительства курорта пришлось расширять площадь проекта. На этом пути компания столкнулась с выкупами старой инфраструктуры, длительными переговорами с собственниками и участниками бизнеса, которые ранее работали на территории будущего курорта.

"Наш пошаговый план состоит из трех очередей. Первая очередь - это катальная инфраструктура, которая будет стоить где-то 110 миллионов евро и мы четко понимаем, как мы их профинансируем", - рассказал он Даниляк.

Фото: ЭП

Он пояснил, что 70% из этих денег составляет тяжелое оборудование лыжной инфраструктуры, которое финансируется на долгосрочной основе экспортными агентствами. Другие объекты инфраструктуры будут профинансированы за свой счет и местными банками.

Фото: ЭП

На второй дискуссионной панели "Как привлечь внутреннего инвестора?" соучредитель "УкрИнвестКлуба" Дмитрий Карпиловский отметил, что бизнесы недооценивают возможности небольших украинских инвесторов, которые не имеют миллионные капиталы, но готовы рисковать: вкладывать средства в рискованные проекты и принимать повышенные налоги, что является нетипичными условиями для рынка.

Участники второй панели: Максим Либанов, Дмитрий Карпиловский, Тарас Козак, Андрей Журжий, Анна Лаевская, Даниил Гетманцев, Виктория Страхова Фото: ЭП

"Единственное чего не хватает - как через инструменты искренности, открытости и культуры прозрачного ведения бизнеса соединить мелкого инвестора и средний или мелкий бизнес. В этом есть огромный потенциал и это будет трендом внутреннего инвестирования номер один в ближайшие годы", - считает он.

Фото: ЭП

Основатель инвестиционной компании Inzhur Андрей Журжий сообщил, что за три года привлек 2,3 млрд грн от 12 тысяч мелких инвесторов. Только в этом году компания получила 1 млрд грн инвестиций и выплатила 240 млн грн дивидендов.

Член Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Максим Либанов отметил, что рано или поздно встанет вопрос того, чтобы выровнять налоговое законодательство, чтобы обеспечить одинаковые правила игры для всех участников рынка - частного инвестирования и государственных облигаций.

Фото: ЭП

В то же время глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев заявил, что в войну рискованно менять условия налогообложения облигаций, так как это касается вопроса привлечения денег и их доходности. К этому вопросу возможно вернуться после войны.

Фото: ЭП

С своей стороны Журжий добавил, что война не должна быть оправданием для промедления с экономическими реформами. Он считает, что налоговая политика государства создает негативные стимулы для развития экономики и доходов бюджета. Зато активизация частного сектора может обеспечить значительно большие поступления от налогов.

Президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак привел пример США, где благодаря благоприятной налоговой политике для инвестиций в ценные бумаги удается привлекать триллионы долларов капитала, что стимулирует внутренний рынок. Суть политики заключается в том, что если инвестиции являются долгосрочными - 3-5 лет, - то их не облагают налогом. Соответствующий украинский законопроект лежит в Верховной Раде с 2015 года.

Фото: ЭП

Коммерческий директор компании "Интергал-Буд" Анна Лаевская рассказала, что направление микроинвестиций в недвижимость через фонды является перспективным для Украины, потому что он привлекает средства внутреннего инвестора, которые затем создают макроэкономический эффект: у девелоперов есть продажи, есть поступления в бюджет и создаются рабочие места.

В то же время в Украине есть отложенный спрос на рынке недвижимости со стороны иностранных инвесторов. Среди рисков - война, непрозрачность, неурегулированность строительного рынка и инструментов инвестирования строительных компаний.

Фото: ЭП

Напоследок Гетманцев рассказал, что в Украине легализуют криптовалюту в начале 2025 года, но без налоговых льгот, чтобы криптоактивы не стали средством для уклонения от налогов на традиционных рынках.

Генеральными партнерами мероприятия стали TERWIN, monobank и GORO Mountain Resort. Форум также поддержали МХП, "Интергал-Буд", "Инго", "УкрИнвестКлуб", Diia.City United, EBA, Торгово-промышленная палата Украины, CEO Club Ukraine, ACC, "Ассоциация украинских банков" и "Трускавецкая".