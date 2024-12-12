Энергетики по-новому будут отключать свет для украинцев: в "Укрэнерго" рассказали подробности

Минэнерго утвердило обновленный документ о составлении и применении графиков отключений света: в "Укрэнерго" рассказали, что изменилось.

Подробное объяснение обнародовала пресс-служба энергокомпании.

Для бытовых потребителей каждая очередь графиков будет дополнительно разделена на две подочереди - для более точного и равномерного распределения ограничений между регионами и внутри каждой области.

"Например, если обесточивание одной очереди много - диспетчером может быть отдана командная на обесточивание 0,5 очереди, или 2,5 очереди - если 2 очередей мало", - говорится в сообщении.

Кроме того, на обесточивание и запитку абонентов официально отводится до 30 мин;

Графики почасовых отключений во всех областях будут унифицированы, с соблюдением принципов равномерности и справедливости, утверждают в энергокомпании.

Каждая группа потребителей в каждой области, которую определяет облэнерго, получит четкое время, когда меры ограничения будут применяться в отношении нее. С учетом максимально справедливого распределения по критериям день/ночь, будни/выходные.

"Поскольку в течение суток полностью уравнять продолжительность отключений каждой группы невозможно - окончательное выравнивание продолжительности обесточиваний будет происходить по итогам недели. И за это, как и раньше, будут отвечать облэнерго", - отметили в энергокомпании.

Очередь графиков отключения - это группа бытовых потребителей и бизнеса, которые потребляют определенное количество мегаватт. Весь объем ограничений при применении графиков почасовых отключений разделен на 6 равных очередей.

Промышленных потребителей тоже ждут нововведения:

Усиливается контроль применения графиков ограничения мощности (ГОП) для промышленности.

Если предприятия/юридические лица не выполняют команду о применении ГОП - облэнерго должны самостоятельно применить графики аварийного отключения в отношении тех потребителей, которые подключены к их сетям.

Оператор системы передачи должен применить график аварийных отключений (ГАО) в отношении тех потребителей, которые подключены к магистральным сетям.

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