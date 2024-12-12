Антимонопольный комитет разрешил Тигипко купить "Идея Банк"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение акционеру группы "ТАС" Сергею Тигипко на концентрацию путем опосредованного приобретения 100% акций "Идея Банк".

Об этом говорится в релизе группы "ТАС", который есть в распоряжении ЭП.

Финальным шагом для юридического завершения сделки должно быть решение Национального банка Украины о согласовании приобретения существенного участия в АО "Идея Банк".

Необходимый пакет документов подан на рассмотрение регулятора банковского рынка. Сейчас решение НБУ ожидается, говорится в сообщении.

Напомним:

18 октября Getin Holding и группа "ТАС" Сергея Тигипко подписали соглашение о продаже 100% акций "Идея Банка Украина".