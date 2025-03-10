Украина стала крупнейшим импортером оружия в мире, почти половину поставили США - SIPRI

Украина возглавила список крупнейших импортеров основных видов вооружений в мире за период 2020-2024 годов. Ее импорт вырос почти в 100 раз по сравнению с 2015-2019 годами.

Об этом говорится в отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Украина стала единственным европейским государством в топ-10 импортеров оружия. В то же время многие другие страны Европы также существенно увеличили закупки вооружений за последние годы.

В целом объем международных поставок оружия остался на уровне предыдущих периодов, но региональная ситуация изменилась. Спрос на оружие вырос в Европе и Америке, тогда как в других частях мира он снизился.

После полномасштабного вторжения России в 2022 году оружие Украине поставляли по меньшей мере 35 государств. В 2020-2024 годах страна получила 8,8% мирового импорта вооружений. Основными поставщиками стали США (45% поставок), Германия (12%) и Польша (11%).

Импорт вооружений европейскими членами НАТО увеличился более чем вдвое в период между 2015-19 и 2020-24 годами (+105%). США поставили 64 процента этих вооружений, что значительно больше, чем в 2015-19 годах (52 процента). Другими основными поставщиками были Франция и Южная Корея (по 6,5 процента), Германия (4,7 процента) и Израиль (3,9 процента).

В десятку крупнейших экспортеров оружия вошли те же страны, что и в 2015-2019 годах. В то же время Франция (9,6% мирового рынка) обошла Россию (7,8%) и вышла на второе место, а Италия (4,8%) поднялась с 10-й на 6-ю позицию.

Украина заняла 20 место в списке экспортеров, зафиксировав падение продаж на 72% по сравнению с предыдущими пятью годами. Основными получателями украинского оружия до 2022 года были Китай (67% экспорта), Индия (15%) и Пакистан (5,3%). После начала полномасштабной войны Киев прекратил экспорт вооружений.

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Напомним:

В период с 2019-2023 годов Украина стала крупнейшим импортером оружия в Европе, зато российский экспорт вооружений за аналогичный период сократился на 53%.

Импорт оружия Украиной за последние 5 лет вырос на 6633%.