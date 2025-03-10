Импорт товаров в Украину почти вдвое превысил экспорт: итоги января-февраля

В течение января - февраля 2025 года в Украину импортировали товаров на сумму $11,3 млрд, а экспортировали - на $6,3 млрд.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

По данным таможни, страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину: Китай - $2,6 млрд, Польша - $1 млрд и Германия - $841 млн.

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу - на $714 млн, Испанию - на $464 млн, Италию - на $449 млн.

В общих объемах ввезенных в январе-феврале товаров 67% составили следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт - $4,3 млрд (26,3 млрд грн таможенных платежей уплачено в бюджет);

продукция химической промышленности - $2 млрд (15,8 млрд грн);

топливно-энергетические - $1,4 млрд (26,8 млрд грн).

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары - $3,7 млрд;

металлы и изделия из них - $624 млн;

машины, оборудование и транспорт - $568 млн.

Напомним:

Товарооборот Украины в 2024 году вырос на 13% по сравнению с 2023 годом, достигнув 112,3 млрд долл (в 2023 году - 99,4 млрд долл, в 2022 году - 99,7 млрд долл).