Импорт товаров в Украину почти вдвое превысил экспорт: итоги января-февраля
В течение января - февраля 2025 года в Украину импортировали товаров на сумму $11,3 млрд, а экспортировали - на $6,3 млрд.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
По данным таможни, страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину: Китай - $2,6 млрд, Польша - $1 млрд и Германия - $841 млн.
Экспортировали из Украины больше всего в Польшу - на $714 млн, Испанию - на $464 млн, Италию - на $449 млн.
В общих объемах ввезенных в январе-феврале товаров 67% составили следующие категории товаров:
- машины, оборудование и транспорт - $4,3 млрд (26,3 млрд грн таможенных платежей уплачено в бюджет);
- продукция химической промышленности - $2 млрд (15,8 млрд грн);
- топливно-энергетические - $1,4 млрд (26,8 млрд грн).
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
- продовольственные товары - $3,7 млрд;
- металлы и изделия из них - $624 млн;
- машины, оборудование и транспорт - $568 млн.
Напомним:
Товарооборот Украины в 2024 году вырос на 13% по сравнению с 2023 годом, достигнув 112,3 млрд долл (в 2023 году - 99,4 млрд долл, в 2022 году - 99,7 млрд долл).