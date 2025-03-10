Украинцы не спешат платить штрафы ТЦК

В Украине 9 658 производств из-за просроченных и неуплаченных штрафов от ТЦК было открыто с начала года, что почти столько же, как за весь 2023 год - 10 541 производство.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

Отмечается, что украинцы не спешат платить штрафы. Так, 23% производств, открытых в 2023 году, до сих пор не оплачены. Среди прошлогодних долгов за штрафы ТЦК не оплачено 52%.

Наиболее активно в этом году штрафуют украинцев в таких регионах:

- Днепропетровская область - 1 053 производств

- Киев - 1 003

- Полтавщина - 916.

Почти половину от просроченных штрафов в этом году выписали украинцам в возрасте 25-35 лет.

Напомним:

Украинцы накопили более 164 тысяч новых долгов с декабря 2024 года до марта 2025 года - это период восстановления госреестров после масштабной кибератаки РФ.