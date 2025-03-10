Инфляция в Украине продолжает расти: что подорожало больше всего

Потребительская инфляция в Украине в феврале 2025 года выросла на 0,8% по сравнению с январем, до годового уровня в размере 13,4%.

Об этом сообщает Госстат.

Базовая инфляция в феврале 2025 года по сравнению с январем 2025 года составила 0,7%, а с начала года - 2,0%.

В феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,2%. Больше всего (на 3,5% и 3,4%) подорожали яйца и подсолнечное масло.

На 1,9-0,6% выросли цены на макаронные изделия, фрукты, масло, продукты переработки зерновых, рыбу и продукты из рыбы, безалкогольные напитки, молоко и молочные продукты, овощи, хлеб, мясо и мясопродукты.

В то же время на 0,4% подешевел сахар.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,3%, что связано с подорожанием табачных изделий на 2,0%, сообщает служба статистики.

Одежда и обувь подешевели на 3,1%, в частности, одежда - на 3,4%, обувь - на 2,7%.

Цены на транспорт выросли на 0,6% в основном из-за подорожания топлива и масел и проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 1,1%. В то же время на 0,9% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.

Напомним:

В начале 2025 года потребительская инфляция в Украине продолжила расти. В январе она ускорилась до 12,9% в годовом измерении, а в феврале, по предварительным оценкам, также выросла.