В Украине разоблачили сеть, которая предоставляла финуслуги через дропов: оборот - 5 миллионов в сутки

Правоохранители разоблачили группу лиц, которые организовали работу нелегальных процессинговых центров. Их суточный оборот мог достигать 5 млн грн оборотных безналичных средств с использованием карточных счетов дропов.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.

Офисы работали в Киеве, Харькове, Одессе, Житомире, Кременчуге и Кривом Роге.

Следствие установило, что фигуранты настроили автоматизированное пополнение игровых счетов игроков онлайн-казино с помощью р2р переводов на карточные счета дропов.

Кроме этого, группа занималась легализацией средств, полученных от организации азартных игр. В частности их перечисляли на счета подконтрольных физических лиц-предпринимателей, переводили на других дропов, покупали на р2р платформах криптовалюту USDT. Также центры осуществляли выплаты игрокам онлайн-казино.

Для работы организаторы наладили постоянный поток физических лиц - дропов.

Они за вознаграждение предоставляли свои личные данные для открытия банковских счетов. Кроме того, детективы установили около 4 тысяч физических лиц, банковские счета которых использовались без их ведома.

На счета дропов зачислялись безналичные средства в сумме от 500 грн до 30 000 грн за одну транзакцию. В месяц на каждом счете аккумулировалось около 150 000 грн, которые в дальнейшем использовали для противоправной деятельности.

С одного мобильного устройства работники офисов могли управлять 450 счетами дропов. А за сутки обработать до 5 млн грн оборотных безналичных средств.

Для этого устанавливали приложения онлайн-банкинга, мессенджеры и виртуальные частные сети (VPN), использовали удаленный доступ и маскировку маршрутов финансовых транзакций.

Преимущественно банковские счета были открыты в "Монобанк", "А-Банк", "ПУМБ", "Іzibank", "Восток-банк", "Глобус банк", "Sense Bank", "Кредобанк", "МТБ Банк", "Приватбанк", "ОТПбанк", "Укргазбанк". IP-адреса, с которых происходило соединение с сетью интернет, в большинстве случаев принадлежали турецким провайдерам.

Правоохранители изъяли около 400 мобильных устройств, 50 ноутбуков и компьютеров, ориентировочно 5 тысяч сим-карт мобильных операторов, 500 банковских карточек физических лиц дропов.

Напомним:



В октябре 2024 года Национальный банк Украины на полгода установил лимит в 150 тысяч грн в месяц для переводов физлиц "с карты на карту".

В декабре 2024 года крупнейшие украинские банки подписали меморандум, который усиливает контроль за операциями некоторых клиентов и снижает месячные лимиты на переводы.

Организаторы "дроп"-схем могут получать за каждую проданную в аренду банковскую карту не менее 800 гривен в неделю. Количество проданных в аренду карт за месяц может составлять до 500.

В октябре 2024 года Нацбанк ввел лимиты на карточные переводы - 150 тысяч гривен в месяц, но менеджер "дроп"-схем заявил, что после этого карты для схем "клиенты" стали покупать больше из-за блокировки.