Оборот наличных денег в Украине: Нацбанк назвал дефицитную и распространенную банкноту

В Украине по состоянию на 1 июля 2025 года сумма наличности, находившейся в обращении, составляла почти 860 млрд гривен.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Это на 37,5 млрд грн или на 4,6% больше, чем по состоянию на 1 января 2025 года (822,4 млрд гривен).

Среди банкнот больше всего в обращении находится банкнот номиналом 500 гривен, меньше всего - номиналом 50 гривен (27,3% и 4,4% от общего количества в обращении соответственно).

В наличном обращении находится 2,6 млрд банкнот на общую сумму 851,2 млрд гривен, а также 15 млрд монет на сумму 8,5 млрд гривен.

Напомним:

Сейчас в наличном обращении находятся разменные и оборотные монеты. Оборотные монеты есть четырех номиналов - 1, 2, 5 и 10 гривен. Из них больше всего в обращении монет номиналом 1 гривна, меньше всего - номиналом 10 гривен (4,4% и 2% от общего количества в обращении соответственно).