СНБО ввел мораторий на проверки бизнеса госорганами – Зеленский
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел мораторий на проверки бизнеса государственными органами.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Решением СНБО введен реальный мораторий на проверки бизнеса государственными органами и вообще на любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность", - сообщил он.
По его словам, мораторий дает необходимую основу для "полного внедрения необходимых решений ради экономической безопасности и анализа соответствующей практики".
"Все то, что должно поддержать сейчас украинский бизнес и сотрудничество партнеров с Украиной, должно быть быстро и обязательно реализовано. Нам нужны ощутимые экономические результаты уже за следующие шесть месяцев", - добавил президент.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров уточнил, что мораторий касается "необоснованных проверок".
Координировать, по его словам, это будет системно:
- Ограничат количество проверок, особенно в отношении малого и среднего бизнеса.
- Изменят подход к рискоориентированному надзору - контроль там, где "действительно есть угрозы, а не наугад".
- Запустят аудит производств, которые блокируют работу предприятий без всякой веской причины.
- Внедрят ответственность за давление на бизнес и оцифруют процессы, чтобы "все было прозрачно".
"Без реального уважения к предпринимательству - невозможна устойчивая экономика. А без устойчивой экономики - нет сильной армии", - подытожил Умеров.
Напомним:
Ранее, премьер-министр Украины Юлия Свириденко анонсировала годовой мораторий на проверки бизнеса и ограничения проверок налоговой и таможни.