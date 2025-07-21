СНБО ввел мораторий на проверки бизнеса госорганами – Зеленский

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел мораторий на проверки бизнеса государственными органами.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Решением СНБО введен реальный мораторий на проверки бизнеса государственными органами и вообще на любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность", - сообщил он.

По его словам, мораторий дает необходимую основу для "полного внедрения необходимых решений ради экономической безопасности и анализа соответствующей практики".

"Все то, что должно поддержать сейчас украинский бизнес и сотрудничество партнеров с Украиной, должно быть быстро и обязательно реализовано. Нам нужны ощутимые экономические результаты уже за следующие шесть месяцев", - добавил президент.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров уточнил, что мораторий касается "необоснованных проверок".

Координировать, по его словам, это будет системно:

Ограничат количество проверок, особенно в отношении малого и среднего бизнеса.

Изменят подход к рискоориентированному надзору - контроль там, где "действительно есть угрозы, а не наугад".

Запустят аудит производств, которые блокируют работу предприятий без всякой веской причины.

Внедрят ответственность за давление на бизнес и оцифруют процессы, чтобы "все было прозрачно".

"Без реального уважения к предпринимательству - невозможна устойчивая экономика. А без устойчивой экономики - нет сильной армии", - подытожил Умеров.

Напомним:

Ранее, премьер-министр Украины Юлия Свириденко анонсировала годовой мораторий на проверки бизнеса и ограничения проверок налоговой и таможни.