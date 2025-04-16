Бензин в Украине начнут смешивать со спиртом. Что будет с ценами и навредит ли это авто?

С 1 мая все АЗС в Украине будут добавлять к бензину спирт или так называемый биоэтанол. Как это будет происходить, что означает для автомобилистов и как повлияет на конечную стоимость топлива?

Что такое биоэтанол? Биоэтанол - это обезвоженный этиловый спирт, который производится из растительных материалов. В Украине благодаря наличию сырьевой базы и спиртовых заводов его чаще всего делают из кукурузы или сахарной свеклы. Обычно его используют как биотопливо или топливную добавку. Уже с 1 мая все без исключения автомобильные заправки в стране будут обязаны продавать бензин с добавлением не менее 5% биоэтанола.

Зачем это делать? Причин несколько. Первое и ключевое - экология. Биоэтанол чище нефтяного топлива - при сгорании он выделяет меньше вредных веществ. Это помогает уменьшить парниковый эффект и улучшить качество воздуха в городах. Второе - это обязательства Украины в рамках евроинтеграции. Как кандидат на членство в ЕС наше государство должно внедрять европейские нормы, поэтому парламент принял соответствующий закон летом 2024 года. Третье - снижение энергозависимости. Добавляя спирт к бензину, Украина сможет уменьшить закупки нефтепродуктов из-за рубежа. Читайте также: Украина до сих пор покупает российский автогаз и финансирует бюджет агрессора. Что происходит? Четвертое - поддержка агросектора. Как уже упоминалось выше, биоэтанол изготавливается из зерновых и сахарных культур, которые выращиваются внутри страны. Стоит отметить, что реализация последних двух пунктов возможна только после завершения активной фазы войны, но об этом чуть ниже.

Как это работает в других странах? В большинстве стран мира и Европы биоэтанол смешивают с бензином уже давно. При этом львиная доля стран ЕС уже давно перешли с бензинов Е5 на Е10 (цифра означает процент спирта в топливе). Уже несколько лет бензин с добавлением 10% биоэтанола заливают в свои баки водители в Австрии, Бельгии, Болгарии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Ирландии, Венгрии, Латвии, Литве, Швеции, Нидерландах, а с 2023 года - Польше, Румынии и Словакии. На сегодня лишь несколько европейских стран могут не использовать бензины Е5 и Е10. Среди них Мальта, Люксембург и пока что Украина.

На АЗС будет маркировка, чтобы обозначать бензин с биоэтанолом? Нет, отдельной маркировки не будет. С 1 мая абсолютно все без исключения АЗС обязаны продавать уже смешанный бензин, поэтому он должен быть везде по умолчанию.

Есть ли какие-то исключения? Так, новая норма закона не касается бензинов с октановым числом 98 и выше, а также топлива, которое закупает для собственных нужд Госрезерв или Министерство обороны.

Как это будет выглядеть технически? Идеальным сценарием для поддержки отечественных аграриев и уменьшения энергозависимости от импортных поставок было бы производство и смешивание биоэтанола внутри страны. Впрочем, до окончания активных боевых действий такой сценарий выглядит маловероятным. "По моим данным, около 90% импорта будет уже готовым. То есть все максимально будут стараться завозить из-за границы уже смешанный бензин", - рассказывает директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Почему это нельзя делать в Украине? Из-за особенностей производства биобензина. Как это происходит? Базовый бензин, который является близким по характеристикам к А-92, смешивают со спиртом на нефтебазах. Уже три года как все нефтегазовые объекты Украины являются мишенями для российских "шахедов" и ракет. Именно поэтому большинство трейдеров до остановки активных боевых действий будут везти уже готовый бензин с добавлением биоэтанола из Европы, а не смешивать его на собственных мощностях. Поэтому надежды отечественных аграриев и спиртовиков на увеличение собственного производства останутся напрасными - по крайней мере пока.

Как будет проверяться качество? Опрошенные ЭП участники рынка считают, что никаких вменяемых проверок качества в обозримой перспективе не будет. Представители Госэкоинспекции и Госэнергоэффективности тоже подтвердили, что в первые месяцы штрафов за нарушение требования по содержанию биоэтанола не будет. Для этого нужна утвержденная форма протокола о соответствующем правонарушении, которой еще нет. "Это не будет контролироваться должным образом. Кто это будет делать и как? Нет ни методики, ни специалистов и тем более средств на проведение всех этих проверок", - жалуется ЭП руководитель одной из крупных сетей АЗС. Читайте также: Кто и для чего купил 245 бывших АЗС Коломойского? Интервью с владельцем компании-победителя аукциона То есть по сути сети заправочных станций просто будут предъявлять документы, в которых написано, что этот биоэтанол в топливо добавляется. И все. "Скорее всего, потребитель будет вынужден проводить собственный контроль качества. Если на определенной заправке ему зальют некачественное топливо, то в следующий раз он туда не вернется. В принципе сейчас оно так и работает, потому что фактически контроля качества в Украине нет", - добавляет собеседник ЭП в правительстве.

Есть ли риски для авто? По словам Куюна, в Европе обязательное добавление биоэтанола действует уже более 15 лет. "Там такие же машины, как у нас. Просто вредный октаноповышающий компонент в бензине заменили на полезный. Считайте, что майонез в вашем салате заменят на сметану - будете только здоровее. Но есть одно "но", - предупреждает эксперт.

Какое еще "но"? Главная проблема биоэтанола в том, что он гигроскопичен, то есть абсорбирует воду. "После этого бензиновая смесь расслаивается и теряет свои эксплуатационные свойства. Поставщик может закупить качественный Е5, но если у него в бензовозе, резервуаре на нефтебазе или на АЗС есть мизерные остатки воды, ржавчины или мелкой грязи - будут проблемы", - рассказывает директор консалтинговой группы "А-95". По его словам, особенности перехода на биобензины - это принципиально новая технологическая культура. Читайте также: "Укрнефть" покупает заправки Shell в Украине. Зачем это компании? "Мне сложно представить, что там происходит на большинстве заправок-ноунеймов, "бочек", а иногда и вполне респектабельных АЗС. Потому что технологическая культура требует денег - на персонал, на поддержание инфраструктуры, на лаборатории. То есть это постоянная работа и борьба с этой влагой (так называемая подтоварная вода - ЭП.), это требует очень четкого соблюдения регламентов и технологий по хранению и транспортировке нефтепродуктов. Я думаю, что в первые пару месяцев будет куча нареканий и претензий на качество топлива именно из-за этих факторов, потому что уследить за этим будет очень трудно. И все боятся, потому что где случится "штанга", никто не знает. Разрабатывают сценарии реагирования. Думаю, первые два месяца - май и июнь - будут полны сюрпризов, проклятий и жалоб по качеству топлива", - предупреждает Куюн.