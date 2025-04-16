- Что такое биоэтанол?
- Зачем это делать?
- Как это работает в других странах?
- На АЗС будет маркировка, чтобы обозначать бензин с биоэтанолом?
- Есть ли какие-то исключения?
- Как это будет выглядеть технически?
- Почему это нельзя делать в Украине?
- Как будет проверяться качество?
- Есть ли риски для авто?
- Какое еще "но"?
- Что будет с ценами?
Бензин в Украине начнут смешивать со спиртом. Что будет с ценами и навредит ли это авто?
С 1 мая все АЗС в Украине будут добавлять к бензину спирт или так называемый биоэтанол. Как это будет происходить, что означает для автомобилистов и как повлияет на конечную стоимость топлива?
Что такое биоэтанол?
Биоэтанол - это обезвоженный этиловый спирт, который производится из растительных материалов. В Украине благодаря наличию сырьевой базы и спиртовых заводов его чаще всего делают из кукурузы или сахарной свеклы.
Обычно его используют как биотопливо или топливную добавку. Уже с 1 мая все без исключения автомобильные заправки в стране будут обязаны продавать бензин с добавлением не менее 5% биоэтанола.
Зачем это делать?
Причин несколько. Первое и ключевое - экология. Биоэтанол чище нефтяного топлива - при сгорании он выделяет меньше вредных веществ. Это помогает уменьшить парниковый эффект и улучшить качество воздуха в городах.
Второе - это обязательства Украины в рамках евроинтеграции. Как кандидат на членство в ЕС наше государство должно внедрять европейские нормы, поэтому парламент принял соответствующий закон летом 2024 года.
Третье - снижение энергозависимости. Добавляя спирт к бензину, Украина сможет уменьшить закупки нефтепродуктов из-за рубежа.
Четвертое - поддержка агросектора. Как уже упоминалось выше, биоэтанол изготавливается из зерновых и сахарных культур, которые выращиваются внутри страны.
Стоит отметить, что реализация последних двух пунктов возможна только после завершения активной фазы войны, но об этом чуть ниже.
Как это работает в других странах?
В большинстве стран мира и Европы биоэтанол смешивают с бензином уже давно. При этом львиная доля стран ЕС уже давно перешли с бензинов Е5 на Е10 (цифра означает процент спирта в топливе).
Уже несколько лет бензин с добавлением 10% биоэтанола заливают в свои баки водители в Австрии, Бельгии, Болгарии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Ирландии, Венгрии, Латвии, Литве, Швеции, Нидерландах, а с 2023 года - Польше, Румынии и Словакии.
На сегодня лишь несколько европейских стран могут не использовать бензины Е5 и Е10. Среди них Мальта, Люксембург и пока что Украина.
На АЗС будет маркировка, чтобы обозначать бензин с биоэтанолом?
Нет, отдельной маркировки не будет. С 1 мая абсолютно все без исключения АЗС обязаны продавать уже смешанный бензин, поэтому он должен быть везде по умолчанию.
Есть ли какие-то исключения?
Так, новая норма закона не касается бензинов с октановым числом 98 и выше, а также топлива, которое закупает для собственных нужд Госрезерв или Министерство обороны.
Как это будет выглядеть технически?
Идеальным сценарием для поддержки отечественных аграриев и уменьшения энергозависимости от импортных поставок было бы производство и смешивание биоэтанола внутри страны. Впрочем, до окончания активных боевых действий такой сценарий выглядит маловероятным.
"По моим данным, около 90% импорта будет уже готовым. То есть все максимально будут стараться завозить из-за границы уже смешанный бензин", - рассказывает директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.
Почему это нельзя делать в Украине?
Из-за особенностей производства биобензина. Как это происходит? Базовый бензин, который является близким по характеристикам к А-92, смешивают со спиртом на нефтебазах.
Уже три года как все нефтегазовые объекты Украины являются мишенями для российских "шахедов" и ракет. Именно поэтому большинство трейдеров до остановки активных боевых действий будут везти уже готовый бензин с добавлением биоэтанола из Европы, а не смешивать его на собственных мощностях.
Поэтому надежды отечественных аграриев и спиртовиков на увеличение собственного производства останутся напрасными - по крайней мере пока.
Как будет проверяться качество?
Опрошенные ЭП участники рынка считают, что никаких вменяемых проверок качества в обозримой перспективе не будет. Представители Госэкоинспекции и Госэнергоэффективности тоже подтвердили, что в первые месяцы штрафов за нарушение требования по содержанию биоэтанола не будет. Для этого нужна утвержденная форма протокола о соответствующем правонарушении, которой еще нет.
"Это не будет контролироваться должным образом. Кто это будет делать и как? Нет ни методики, ни специалистов и тем более средств на проведение всех этих проверок", - жалуется ЭП руководитель одной из крупных сетей АЗС.
То есть по сути сети заправочных станций просто будут предъявлять документы, в которых написано, что этот биоэтанол в топливо добавляется. И все.
"Скорее всего, потребитель будет вынужден проводить собственный контроль качества. Если на определенной заправке ему зальют некачественное топливо, то в следующий раз он туда не вернется. В принципе сейчас оно так и работает, потому что фактически контроля качества в Украине нет", - добавляет собеседник ЭП в правительстве.
Есть ли риски для авто?
По словам Куюна, в Европе обязательное добавление биоэтанола действует уже более 15 лет.
"Там такие же машины, как у нас. Просто вредный октаноповышающий компонент в бензине заменили на полезный. Считайте, что майонез в вашем салате заменят на сметану - будете только здоровее. Но есть одно "но", - предупреждает эксперт.
Какое еще "но"?
Главная проблема биоэтанола в том, что он гигроскопичен, то есть абсорбирует воду. "После этого бензиновая смесь расслаивается и теряет свои эксплуатационные свойства. Поставщик может закупить качественный Е5, но если у него в бензовозе, резервуаре на нефтебазе или на АЗС есть мизерные остатки воды, ржавчины или мелкой грязи - будут проблемы", - рассказывает директор консалтинговой группы "А-95".
По его словам, особенности перехода на биобензины - это принципиально новая технологическая культура.
"Мне сложно представить, что там происходит на большинстве заправок-ноунеймов, "бочек", а иногда и вполне респектабельных АЗС. Потому что технологическая культура требует денег - на персонал, на поддержание инфраструктуры, на лаборатории. То есть это постоянная работа и борьба с этой влагой (так называемая подтоварная вода - ЭП.), это требует очень четкого соблюдения регламентов и технологий по хранению и транспортировке нефтепродуктов.
Я думаю, что в первые пару месяцев будет куча нареканий и претензий на качество топлива именно из-за этих факторов, потому что уследить за этим будет очень трудно. И все боятся, потому что где случится "штанга", никто не знает. Разрабатывают сценарии реагирования. Думаю, первые два месяца - май и июнь - будут полны сюрпризов, проклятий и жалоб по качеству топлива", - предупреждает Куюн.
Что будет с ценами?
Топливо на заправках подорожает, но несущественно. Бензин Е5 не стандартный для европейских производителей, так как большинство из них уже давно выпускают Е10.
Соответственно, чтобы выпускать Е5 для нужд Украины производителям придется обустроить отдельные производственные мощности - резервуары, наливные эстакады и т.д.
"За это они с нас просят 15-25 долларов на тонне. Это означает подорожание примерно на 50-80 копеек на литре. Надеюсь, что из-за падения цен на нефть мы в мае получим минус три гривны на литре, и никто ничего не заметит", - подытожил Куюн.