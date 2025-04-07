"Вызов национального масштаба": Украине не хватает денег на покупку газа. Где их взять?

Российские обстрелы подкосили газовую инфраструктуру Украины. Подготовка к следующему отопительному сезону может сорваться.

Украина выходит из сверхсложного отопительного сезона и уже должна готовиться к следующему, который станет не менее тяжелым из-за рекордно низких запасов газа. Ключевая проблема - нехватка денег, которых понадобится от 1,5 млрд долл. до 3 млрд долл. Пятую часть готовы покрыть доноры, но где взять остальное, никто не знает.

"Нафтогаз" называет текущую ситуацию "вызовом национального масштаба" и рассчитывает на помощь правительства в привлечении кредитных средств. Участники рынка советуют менеджменту госкомпании искать ресурс в "Нафтогазе" и обратить внимание на многомиллиардные многолетние долги на газовом рынке. Разрыв этой цепи покрыл бы почти все потребности в деньгах на покупку голубого топлива.

Какой объем газа к началу зимы должна закачать Украина и где брать на это деньги?

Сколько газа потеряла Украина из-за обстрелов

С начала большой войны россияне совершили 18 массированных атак на газовые объекты Украины. Только с начала 2025 года произошло восемь таких обстрелов.

Показательно, что враг продолжает бить по газовой инфраструктуре даже после начала действия так называемого энергетического перемирия, на которое Кремль якобы официально согласился. Сначала российская армия атаковала подземные хранилища газа (ПХГ) на западе страны, а затем перешла к объектам добычи на востоке и в центре.

Обстрелы компрессорных станций возле ПХГ начались с марта 2024 года. Их цель - напугать иностранных трейдеров и заставить отказаться от хранения голубого топлива в Украине, сорвав подготовку к зиме. К сожалению, Кремлю это удалось. Если к началу зимы 2023-2024 годов нерезиденты держали в украинских хранилищах 2,5 млрд куб. м газа, то в текущем сезоне его объем снизился почти до нуля.

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С января 2025 года россияне перешли к следующему этапу: ударам по объектам газовой добычи. Прежде всего - по дожимным компрессорным станциям, которые очищают и обезвоживают газ перед его закачкой в газотранспортную систему (ГТС). В частности, пострадали мощности государственных компаний "Укргаздобыча" и "Укрнафта", частных ДТЭК и "Эско-север".

В результате этих атак Украина потеряла около 40% добычи. Часть оборудования удалось восстановить, ремонт другой части может занять несколько месяцев, а на полное восстановление понадобится больше года - оборудование надо заказывать за рубежом.

Таким образом, Путин создал ситуацию, при которой Украина, заблокировав транзит российского газа через свою территорию, вынуждена покупать российский газ в Словакии и Венгрии. Эти страны покупают его через "Турецкий поток".

Из-за российских атак по объектам добычи импорт голубого топлива "Нафтогазом" в феврале вырос до максимума за полтора года до 512 млн куб. м.

Больше всего газа приобрели в Словакии (234,4 млн куб. м) и Венгрии (218 млн куб. м), что составило соответственно 45% и 42% от общего импорта. Однако действительно рекордные объемы поставок ждут Украину в ближайшем будущем.

Сколько надо газа и денег на зиму

Украина завершает осенне-зимний период с рекордно низкими запасами газа. По данным Aggregated Gas Storage Inventory, в начале апреля в подземных хранилищах было менее 5 млрд куб. м газа, активного - лишь 900 млн куб. м.

Речь идет об объеме топлива, который физически можно поднять из хранилищ (в ПХГ всегда должен оставаться определенный объем так называемого буферного газа - около 4 млрд куб. м для безопасной эксплуатации объекта). Для сравнения: год назад в хранилищах оставалось около 3,5 млрд куб. м активного газа.

Несмотря на завершение отопительного сезона во многих городах, в Украине до сих пор не стартовал сезон закачки газа, но продолжается его отбор - по 7-10 млн куб. м в сутки. Сколько при таких обстоятельствах надо купить топлива к следующей зиме?

"Если до 1 ноября 2025 года мы хотим выйти на сопоставимые с прошлогодними показатели баланса газа в хранилищах, то необходимо импортировать 4,5-4,6 миллиарда кубометров газа", - говорит член правления "Нафтогаза" Дмитрий Абрамович.

Указанный объем - лишь ориентировочная оценка "Нафтогаза", а не утвержденный правительством официальный показатель импорта. Следовательно, цифра еще может измениться.

Собеседники ЭП на рынке давали разные оценки по импорту в зависимости от того, будет ли Россия дальше обстреливать газовую инфраструктуру и какими будут последствия атак. По наиболее оптимистическому варианту развития событий, импортировать надо не менее 4 млрд куб. м топлива, по пессимистическому - 8 млрд куб. м.

Сколько на это нужно средств? В последние месяцы газ в ЕС стоил 400-500 долл. за тыс. куб. м. Если отталкиваться от текущих цен и расходов на доставку, то за 4,5 млрд куб. м придется заплатить более 2 млрд долл. или около 85 млрд грн.

Если средняя годовая цена составит около 350 долл. как в прошлом году, то потребность сократится до более чем 1,5 млрд долл. Финальная сумма может несколько измениться.

Где взять средства

Есть ли у "Нафтогаза" 1,5-2 млрд долл. на покупку газа для следующей зимы - вопрос риторический. Где взять всю необходимую сумму - до конца никто не понимает.

Часть необходимой суммы "Нафтогаз" может заплатить сам, но этого мало. Во время последнего заседания парламентского комитета по вопросам энергетики это подтвердил член правления компании Иван Лукеря, не назвав при этом конкретной цифры. "Структура финансирования состоит из нескольких блоков. Первое - собственная ликвидность группы в пределах возможного и доступного, она небольшая", - сообщил он.

Второй источник - заем от ЕБРР на 270 млн евро. Третий - грантовая помощь от правительства Норвегии на 140 млн евро, о которой договорились 27 марта. Вместе из внешних источников удалось привлечь 410 млн евро. "Эти 410 миллионов евро не покрывают и мизера от реальных потребностей. Максимум 20%. Где взять остальное?" - спрашивал на упомянутом заседании парламентского комитета народный депутат Максим Хлапук.

Представитель "Нафтогаза" признал: ресурса недостаточно, поэтому часть ответственности перекладывал на Верховную Раду, правительство и международных партнеров.

"Потребность в финансировании "Нафтогаза" - это вызов национального масштаба. После серии массированных атак мы оказались в ситуации, в которой электроэнергетика была с 2022 года, и решали эту проблему правительство, парламент и международные партнеры. Сейчас такой же вызов стоит перед газовым сектором", - ответил Лукеря.

Для решения проблемы депутаты и представители "Нафтогаза" хотят инициировать совещание с премьером Денисом Шмыгалем и министром финансов Сергеем Марченко.

"Прогнозирую, что суть этого совещания сведется к предложениям привлечь еще больше кредитов. Уже есть информация о планах "Нафтогаза" по кредитам на несколько сотен миллионов евро, которых все равно не хватит", - говорит собеседник ЭП в правительстве.

Он советует "Нафтогазу" сфокусироваться еще и на внутренних ресурсах. Прежде всего - обратить внимание на вопрос урегулирования долгов на газовом рынке и рынке теплоснабжения, сумма которых уже превышает 200 млрд грн.

"Ключевое - решение проблемы разницы в тарифах для теплокоммунэнерго, реализация закона и взаиморасчеты между участниками рынка. Это оздоровит финансовое состояние ТКЭ и "Нафтогаза", уменьшит резервы сомнительных долгов, высвободит часть средств для покупки газа", - считает собеседник ЭП в Кабмине.

Масштабы проблемы с долгами "Нафтогаз" признает. "Погашение дебиторской задолженности перед компанией позволит уверенно покрыть потребности страны для покупки импортного газа, по крайней мере большей части. Только предприятия теплоснабжения задолжали около 90 миллиардов гривен", - говорит Лукеря.

По словам народного депутата Андрея Кита, наиболее недобросовестными плательщиками за газ могут быть города с большими бюджетами на развитие: "Надо начать с Киева. Может оказаться, что это сознательные невыплаты, которые не имеют ничего общего с безопасностью страны. Важно понять, как были сформированы долги городов".

Собеседник ЭП в одной из энергетических компаний добавляет, что вопросу урегулирования долгов на рынке теплоснабжения годами не уделяли должного внимания, а сейчас его актуальность поднялась на новый уровень.

К каким последствиям может привести игнорирование проблемы? Самый показательный пример - Ровно, где местный водоканал из-за долгов переходит на почасовую подачу воды.

"Этот сценарий ждет нас и по теплу, если не начать решать проблему. Правительство совместно с "Нафтогазом" должно убедить МВФ урегулировать этот вопрос перед отопительным сезоном, иначе будет катастрофа", - подытожил собеседник ЭП.