В 2025 году резко увеличится импорт газа - НБУ

Из-за российских атак на газовую инфраструктуру и, как следствие, уменьшения добычи, Украина значительно увеличит импорт газа в 2025 году.

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ.

"Атаки РФ вызвали разрушение газовой инфраструктуры, что уже привело к сокращению добычи газа. На прогнозном горизонте добыча постепенно будет восстанавливаться, но ее будет недостаточно для полного покрытия внутренних потребностей экономики - как промышленности, так и ЖКХ и домохозяйств", - говорится в сообщении.

По прогнозам НБУ, импорт газа вырастет в 2025 году и составит 2.9 млрд долл, в дальнейшем потребность в его закупках уменьшится до около 1.1 млрд долл в 2026 году и около 0.4 млрд долл. в 2027 году.

Ожидается, что частично импорт газа будет профинансирован за счет помощи международных партнеров, однако рост импорта может также поднять цену тарифа для населения.

Напомним:

"Нафтогаз Украины" до апреля 2026 года продлил действие "Фиксированного тарифа" на поставку газа для населения.

НБУ прогнозирует, что введенные США пошлины против Украины в 10% на фоне ограничений в отношении других стран могут положительно повлиять на экспорт.

Национальный банк улучшил прогноз роста цен на топливо до уровня 1,2% до конца года благодаря удешевлению нефти.