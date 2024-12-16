Украинские банки снизили депозитные ставки для населения

Средние ставки по новым депозитам для домохозяйств (населения) в ноябре 2024 года снизились на 0,9 процентного пункта и составили 9,6% годовых. В октябре было 10,5%.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка Украины.

В то же время средние ставки по депозитам в валюте для населения не изменились и остаются на уровне около 1% годовых.

Снизились процентные ставки по новым депозитам в корпоративном сегменте. По депозитам бизнеса в гривне они уменьшились на 0,3 процентного пункта - до 8,4% годовых, депозиты в иностранной валюте составляют 0,8%.

Напомним:

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку на полпроцентного пункта - до 13,5%.