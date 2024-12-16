Энергетики отменили графики отключения света: во вторник ограничений не будет

Во вторник 17 декабря применение мер ограничения потребления электроэнергии не прогнозируется.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Энергокомпания отмечает, что в случае изменения ситуации об этом будет сообщено дополнительно.

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно. Не включайте несколько мощных электроприборов одновременно в период с 8:00 до 22:00", - добавили в энергокомпании.

Напомним:

С понедельника 16 декабря НЭК "Укрэнерго" вводит новые правила формирования графиков отключения электроэнергии, которые будут одинаковы по всей стране, они также предусматривают больше времени со светом.