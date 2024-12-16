Vodafone повысит тарифы на услуги: какие будут цены

Мобильный оператор Vodafone объявил об изменении стоимости ряда тарифов подписки с 24 декабря: их стоимость вырастет на 70-120 грн.

Об этом сообщает оператор на своем сайте.

Так, тариф Joice Start подорожает на 70 грн - с текущих 200 до 270 грн за 4 недели. За эти деньги условия тарифа не изменятся. Тариф Turbo вырастет на 90 грн - со 180 до 270 грн за 4 недели.

Пакет Joice Pro подорожает на 70 грн - с текущих 260 грн до 330 грн. Самый дорогой пакет Joice Max вырастет с 330 до 450 грн. То есть, на 120 грн.

Эти четыре пакета не претерпели изменений в услугах.

В то же время для клиентов, которые совершат первый звонок в тарифах с 1 августа 2024 года по 20 января 2025-го на следующие 3 пакета услуг будет действовать старая стоимость. Однако, только при условии отсутствия других предложений на номере.

Напомним:

Крупнейший мобильный оператор "Киевстар" в среднем на 25% повышает плату за услуги.

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